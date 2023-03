Educazione motoria alla scuola primaria, continua la protesta dei maestri diplomati Isef

Gentile Ministro, Presidente, Associazione, la presente fa seguito alla lettera già inviata precedentemente riguardante le incertezze e le incongruità della legge n.234 del 30 dicembre 2021 in particolare nei confronti dei maestri di ruolo Diplomati ISEF, già operanti nella scuola Primaria in quanto vincitori di concorso (classe EEE) e insegnanti di Ed. fisica perché in possesso di diploma ISEF, titolo ancora più specifico per l’insegnamento dell’Educazione fisica nella Scuola Primaria.

Rispetto alla situazione che si sta delineando o si è già delineata vorremo sottoporVi le seguenti situazioni, che sentiamo come assolutamente ingiuste e incongruenti e che i suddetti insegnanti di ruolo con diploma ISEF si trovano da quest’anno a vivere:

Pur avendo titoli e competenze a questi insegnanti sono state tolte le classi quinte e dal prossimo anno anche le classi quarte che da anni seguivano in palestra compromettendo il rapporto con gli allievi e la continuità didattica del lavoro svolto.

Ad oggi questi insegnanti non sono ammessi ad un eventuale concorso per l’insegnamento dell’Educazione motoria nella scuola primaria, in quanto viene richiesta la laurea magistrale, mentre il diploma Isef è valido come accesso alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Anche l’eventuale ammissione e il superamento di un concorso porterebbe questi insegnanti ad insegnare una disciplina che assolvono da diversi anni nella stessa situazione economica precedente e con una nuova precarietà da sostenere.

Anche un eventuale ammissione al concorso e superamento dello stesso metterebbe questi insegnanti, per lo più cinquantenni, di fronte a una situazione paradossale: rinunciare ad un ruolo conquistato con fatica e dedizione, per scegliere una classe di concorso nuova, ancora non delineata, con ore a spezzoni in più plessi e un conseguente anno di prova in una disciplina che insegnano mediamente da più di vent’anni

I suddetti maestri di ruolo in possesso di tirocini specifici come insegnanti di scuola Primaria e con formazione ISEF per l’insegnamento nella scuola, nonché con decennale esperienza lavorativa nella Scuola Primaria, si vedono dimenticati, scavalcati, lasciati in disparte e sostituiti da specialisti con nessuna formazione ed esperienza per la Primaria ai quali (novità dell’ultimo periodo in alcune regioni), verrà impartita una formazione online di 9 ore per svolgere la loro mansione.

Vorremmo che Ministri, Presidenti, Sindacati e Associazioni di categorie riflettessero con noi su queste situazioni che riteniamo e sentiamo come assurde, inconcepibili e ingiuste, prima di prendere eventuali decisioni che metterebbero ancora più in seria difficoltà la categoria dei maestri di ruolo con diploma ISEF e l’efficacia e l’efficienza della Scuola Primaria stessa.

Considerando il silenzio dei mesi scorsi alle lettere precedenti inviate, chiediamo gentilmente di ricevere una risposta, qualunque sia la Vostra posizione e/o idea rispetto alle questioni sopra indicate, in modo da sapere con certezza se possiamo contare sul Vostro supporto per risolvere il problema o se si renda necessario per noi intraprendere strade diverse.

Lettera firmata da alcuni maestri diplomati Isef