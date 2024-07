Educazione sentimentale a scuola, Max Angioni: “I bambini sanno più della barbabietola da zucchero che dell’empatia”

L’argomento dell’educazione sentimentale a scuola è diventato, negli ultimi anni, argomento di discussione non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per altre platee di utenti.

Max Angioni, comico divenuto celebre con Zelig, Lol e altre trasmissioni, in un’intervista a La Stampa ha parlato anche della sua esperienza a scuola e di come per lui sarebbe utile e importante l’educazione sentimentale nelle scuole.

Ecco le dichiarazioni: “Nessuno, da piccoli, ci ha spiegato come gestire i sentimenti come la rabbia o l’ansia. Per questo spero introducano l’educazione emotiva a scuola: il Paese sarebbe migliore.” E continua: “Le sembra possibile che i bambini conoscano tutto sulla barbabietola da zucchero e non si spenda una parolina sui concetti di empatia o di rispetto?”.