Educazione stradale, al via il progetto EDUSTRADA: adesioni entro il 20 novembre 2023

Educazione stradale, al via il progetto EDUSTRADA: adesioni entro il 20 novembre...

Sulla Piattaforma Nazionale per l’Educazione Stradale del Ministero dell’istruzione e del merito www.edustrada.it è disponibile la nuova offerta formativa gratuita per l’a.s. 2023/24 a disposizione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

Le iscrizioni ai progetti didattici sono aperte fino al 20 novembre 2023 e verranno automaticamente trasmesse agli Enti che offrono la formazione gratuita, vale a dire Polizia Stradale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, Automobile Club d’Italia, Fondazione ANIA, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Motociclistica Italiana. Questi Enti, in base alla propria disponibilità e organizzazione territoriale, programmeranno le modalità di erogazione e contatteranno, in ordine di iscrizione, le scuole partecipanti durante l’anno scolastico.

I docenti interessati dovranno registrarsi personalmente, con la propria mail, alla piattaforma Edustrada e provvedere all’iscrizione del gruppo classe al progetto di interesse presente nella sezione “Offerta formativa”. I docenti possono iscriversi solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Dirigente scolastico del proprio Istituto. Durante la formazione è obbligatoria la presenza dei docenti in classe.

Sulla stessa piattaforma è presente anche il progetto ICARO, la campagna sulla sicurezza stradale promossa dalla Polizia stradale, che prevede per le scuole la possibilità di partecipare ad incontri formativi in presenza presso l’istituto o in modalità webinar, erogati da tutor, debitamente formati, della Polizia stradale e del MIT. La formazione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (III Media) e alle scuole secondarie di secondo grado di tutte le province italiane. Al progetto ICARO è inoltre abbinato un concorso, rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, il cui termine di partecipazione è fissato al 15 aprile 2024.

LA NOTA