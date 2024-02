Eipass specifica su certificazione internazionale alfabetizzazione digitale, il CCNL scuola 2019-2021 ha definito caratteristiche precise

Uno degli argomenti di queste ultime ore è quello riferito al titolo di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, che è diventato tiolo necessario per l’accesso alle graduatorie di Istituto di terza fascia Ata. Sul sito ufficiale dell’European Informatics Passport compare un comunicato dal titolo “CCNL Scuola Comunicato Certipass” in cui si specificano alcuni aspetti del CCNL scuola 2019-2021 riferiti all’introduzione del titolo di accesso sulle competenze informatiche.

Comunicato dell’Eipass

Con la firma del CCNL Scuola del 18.01.2024, sono state definite le caratteristiche della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

Nello specifico deve essere:

rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia,

in linea con i framework europei in materia di competenze digitali,

registrata presso Accredia.

È necessario chiarire che nella bozza del CCNL di luglio 2023 non è stato menzionato in alcun modo il requisito relativo alla registrazione del titolo ad Accredia.

L’inserimento improvviso di questo requisito ha causato non poca confusione in tutti gli aspiranti alle graduatorie Personale ATA III fascia e a chi è già inserito.

Ci teniamo a precisare che queste caratteristiche della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale sono state introdotte senza alcuna consultazione o coinvolgimento degli Enti di certificazione informatica, quindi nemmeno il nostro, e senza alcun preavviso.

Capiamo perfettamente le difficoltà che in questo momento i nostri utenti stanno affrontando: non ci lasciano indifferenti.

A tal proposito vogliamo rassicurare tutti su alcuni punti fondamentali:

Certipass è Organismo di certificazione accreditato ad Accredia (dal 2018) ed Ente di certificazione informatica riconosciuto dal MIUR (dal 2008).

Le certificazioni EIPASS sono sempre state riconosciute e inserite in graduatorie e bandi del comparto istruzione sin dal 2008.

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS 7 Moduli Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Il certificato EIPASS 7 Moduli Standard riporta il logo rettangolare di Accredia e il numero di iscrizione di Certipass come Organismo di certificazione PRS n. 166C.

Con riferimento ai contenuti esplicitati nel CCNL, ossia la “conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”, questi sono già presenti nella certificazione Standard e fanno particolare riferimento al Framework e-CF. Tale Framework si differenzia dal DigComp proprio perché incentrato sulle competenze di uso dei dispositivi e dei software, mentre il DigComp è più orientato alle competenze di “consapevolezza e spirito critico”.

Accredia è un ente italiano di accreditamento

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Graduatoria terza fascia Ata

L’aggiornamento della graduatoria di Istituto terza fascia personale ATA dovrebbe essere emanato nella primavera del 2024, ma a seguito di quanto introdotto dal CCNL, firmato definitivamente il 18 gennaio 2024 e alla luce di alcune proposte avanzate nella conversione in legge del decreto Milleproroghe, la presentazione della domanda potrebbe slittare al 2025.

In merito si sono creati due fronti, uno del personale che avendo maturato il diritto di potersi trasferire da una provincia ad un’altra vorrebbe che la presentazione della domanda non fosse rinviata, di contro il fronte favorevole al rinvio vorrebbe che ciò avvenisse, considerato che sono cambiati i titoli di accesso e vorrebbe avere il tempo materiale per acquisirli.