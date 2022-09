Elezioni 2022, affluenza al 19%: tutti i dati regione per regione – IN AGGIORNAMENTO

Da questa mattina, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, si vota per rinnovare il Parlamento. Il numero dei votanti italiani si attesta intorno ai 50 milioni di italiani, di cui 2,6 milioni voteranno per la prima volta.

Alle ore 12 è arrivato il primo dato parziale, pubblicato sul sito del ministero degli Interni: l’affluenza per il rinnovo della Camera è intorno al 19%.

I numeri delle elezioni 2022

In attesa dell’inizio degli scrutini, che andranno avanti per 24 ore, più o meno, al numero dei votanti in Italia, oltre 50 milioni, si considererà anche quello dei residenti all’estero, circa 4,7 milioni, per un totale di 61.500 sezioni, oltre 180mila scrutatori.

I dati regione per regione – Aggiornamento ore 12