Elezioni europee 2024, affluenza studenti fuori sede e voti: 49.82% per Sinistra Verdi e Lega sotto l’1%

Elezioni europee 2024, affluenza studenti fuori sede e voti: 49.82% per Sinistra...

L’8 e il 9 giugno si sono svolte le Elezioni Europee 2024. Come abbiamo già scritto, al momento, FdI è arrivato al 28.8%, Pd a oltre il 24%, M5S è in calo, FI avrebbe sorpassato la Lega, mentre Avs vola sopra il 6% (dati in aggiornamento).

LEGGI ANCHE: Elezioni europee 2024, vincitori e vinti – Ilaria Salis, Roberto Vannacci e Letizia Moratti trionfano

Voto studenti fuori sede premia Avs

Secondo i dati riportati da RaiNews (in aggiornamento), è Alleanza verdi e sinistra la lista più premiata dal voto dei fuorisede alle elezioni Europee. Quando sono stati comunicati quasi tutti voti, Avs raccoglie il 49,82%, seguita dal Pd a 23,66%, Azione-Siamo Europei al 7.67%, M5s al 6,93%. Staccato il centrodestra nelle preferenze degli studenti fuori sede, che per la prima volta hanno potuto votare senza dover tornare a casa: il primo partito è FdI, che raccoglie circa il 1,29% delle preferenze; Forza Italia il 1,20%, la Lega è sotto lo 0.46%. L’affluenza, considerata la registrazione fatta entro il 5 maggio scorso, è alta: superiore all’80%.

“Il voto fuori sede – commenta l’Unione degli Universitari – ci restituisce un’indicazione chiara: gli studenti non si sentono rappresentati dalle destre e bocciano il Governo Meloni. Solo il 6,2% ha scelto un partito della maggioranza”. Per il sindacato studentesco, il Governo Meloni paga l’indifferenza verso temi fondamentali quali ambiente, salute mentale, genocidio in Palestina, diritto allo studio, tutela del lavoro e, più in generale, diritti civili e sociali.

“Ma la partecipazione al voto da parte degli studenti universitari resta bassa: per questa ragione – continua l’Unione degli Universitari – bisogna migliorare l’acceso al voto fuori sede e pubblicizzare meglio le modalità per esercitarlo, anche estendo la possibilità alle elezioni politiche. Ma è anche fondamentale incrementare gli sconti per il ritorno a casa”.

Elezioni europee 2024, vince l’astensionismo

Incuriosisce il dato relativo alle preferenze espresse dai giovani: nella fascia d’età 18-29 anni il PD è il primo partito (18%), seguito dal Movimento 5 Stelle (17%) e da AVS (16%). FdI è al quarto posto con il 14%. Colpisce anche il dato relativo all’astensionismo: come riporta Open quest’anno l’affluenza, alla chiusura del voto, si è attestata al 49,7%, cinque punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, quando la partecipazione era stata del 54,5%. In Sicilia si è registrato un tasso di partecipazione inferiore al 40%.