Elezioni europee: i giovani italiani guardano a sinistra

Il voto dei giovani in Italia guarda a sinistra, con visuale opposta ai coetanei francesi e tedeschi che puntano a destra. Avrebbero fatto breccia nei loro cuori gli ideali di progresso, ambientalismo, antifascismo, giustizia sociale, uguaglianza e inclusività che poi sono le lotte più genuine contro certe leggi di cui la destra è portavoce come la caccia, le varie sanatorie edilizie e finanziarie, il martellamento contro i diversi per colore di pelle e provenienza ecc.

Stando tuttavia ai dati elaborati finora da YouTrend,

in testa c’è il Partito Democratico (Pd) che ha conquistato il 18% dei voti tra gli under 30,

segue il Movimento 5 Stelle (M5S) con il 17%,

dunque Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) con il 16%.

Per quanto riguarda invece gli studenti fuori sedi, che hanno votato per la prima volta alle europee, le cose, secondo il portale, si complicano perchè la speciale classifica vede

Avs (Alleanza verdi e sinistra) in testa con 5661 voti pari al 40,56%.

Seguono il Pd con il 25,62%,

Azione con il 9,74%,

M5s con il 7,69%,

Stati Uniti d’Europa con il 7,67%,

FdI con il 3,56%,

FI con il 2,43%,

Pace Terra Dignità con l’1,71%.

A terra e co le ruote forate la Lega che tra gli universitari fuori sede ottiene solo 77 voti pari allo 0,55%.

L’affluenza sarebbe superiore all’80%