“Conversazione”: il programma interattivo torna su RaiPlay, tra gli ospiti Matteo Paolillo e Maurizio Mattioli

A partire da martedì 4 marzo alle 15:30, torna su RaiPlay “Conversazione”, l’innovativo programma ideato da Giovanni Benincasa che offre al pubblico la possibilità di interagire direttamente con personaggi famosi. Un’occasione unica per dialogare con i propri beniamini e partecipare a conversazioni stimolanti e coinvolgenti.

Come partecipare

Gli spettatori potranno intervenire in diretta semplicemente chiamando il numero 0637722220, attivo dal martedì al venerdì. Questa formula interattiva permette un contatto diretto con gli ospiti del programma, garantendo un’esperienza dinamica e originale.

Ospiti d’eccezione

Tra i nomi attesi in questa edizione figurano personaggi di spicco del panorama televisivo e dello spettacolo, tra cui Flavia Vento, Tiberio Timperi, Massimo Lopez, Maurizio Mattioli e Matteo Paolillo. Ogni puntata sarà caratterizzata da un dialogo aperto e coinvolgente, in cui gli spettatori potranno porre domande e interagire in tempo reale con gli ospiti.

Per mantenere il livello del dialogo stimolante e di qualità, le conversazioni saranno guidate da una “voce fuori campo” che inviterà gli interlocutori a esprimere contenuti interessanti. In caso contrario, la telefonata verrà interrotta bruscamente, garantendo così una trasmissione vivace e coinvolgente.