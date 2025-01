Elezioni RSU 14, 15, 16 aprile 2025, il Ministero trasmette l’elenco delle scuole sedi delle votazioni

In data 20 novembre 2024 l’ARAN e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei Comparti che prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito fornisca alle OO.SS., entro il 15 gennaio 2025, l’elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU.

Con Avviso prot. n. 15 del 14 gennaio 2025 il MIM ha trasmesso l’elenco della rete scolastica dell’a.s. 2024/2025.

Calendario delle procedure elettorali

Ai sensi del citato protocollo, e procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata: