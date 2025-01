Elezioni RSU 2025, serve almeno il 2% di firme per sottoscrivere una lista da presentare a scuola. Anche i candidati possono sottoscriverla.

Siamo arrivati al giorno stabilito che avvia la presentazione delle liste RSU nelle scuole. Martedì 28 gennaio possono essere presentate le liste che parteciperanno alle elezioni RSU del 14, 15 e 16 aprile 2025. Per presentare correttamente una lista, oltre ad un massimo di 4 candidati per le scuole con meno di 200 dipendenti, fino a 8 candidati per le scuole con un numero di dipendenti maggiore di 200, serve almeno il 2% di firme del numero totale di dipendenti e anche i candiati nella lista possono firmarla in qualità di sottoscrittori.

Normativa sui sottoscrittori di lista

L’art.18 dell’ACQ RSU del 12 aprile 2022, al comma 6 prevede che il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell’amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:

a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;

b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l’1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Per tutte le scuole, essendo tutte con un numero inferiore a 2.000 dipendenti, serviranno almeno il 2% di firme rispetto al numero totale di effettivi dipendenti. Per fare un esempio, prendiamo il caso del Liceo X che ha un numero di dipendenti di 220 unità. In tal caso il 2% di 220 è 4,4, quindi bastano 5 firme per presentare correttamente la lista RSU. Bisogna fare attenzione che i sottoscrittori della lista RSU non firmino o abbiano firmato altre liste RSU, perchè in tal caso la firma di sottoscrizione sarà annullata.

Presentazione della lista RSU

La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (copia del valido documento di riconoscimento dei candidati), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2 all’ACNQ 12 aprile 2022). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.

In alternativa, la lista può essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (copia del valido documento di riconoscimento dei candidati), può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nell’ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticita’ nella forma e nei contenuti. In tali casi non e’ necessaria l’autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall’amministrazione alla commissione elettorale all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato. Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in cui l’amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 – termine ultimo per la presentazione delle liste – e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.