Rinnovo Rsu, Buoni pasto, più gradini stipendiali, burnout riconosciuto e pensione anticipata: i punti salienti dell’Anief

“Fare riconoscere i buoni pasto anche al personale scolastico, ripristinare il primo gradino stipendiale per i nuovi assunti, i cosiddetti “scatti automatici”, fare riconoscere il burnout come lasciapassare per il pensionamento anticipato dei lavoratori della scuola, con riscatto agevolato dei loro anni di laurea”: sono i punti salienti su cui il sindacato Anief ha impostato la sua campagna elettorale per il rinnovo delle Rsu previsto il 14, 15 e 16 aprile 2025.

“Certamente – ha detto il presidente Anief Marcello Pacifico, a colloquio con “La Tecnica della Scuola” – bisogna andare a trovare delle risorse aggiuntive per riuscire a recuperare quel gap rispetto al personale delle funzioni centrali e la scuola”.

“I nostri istituti – ha continuato il sindacalista – devono essere valorizzati, quindi pretendiamo che ci siano delle risorse ulteriori che vengano utilizzate rispetto a quelle già previste dalla Legge di Bilancio: è arrivato il momento di valorizzare tutto il personale scolastico, non per ultimo anche il personale ATA e delle Elevate qualificazioni, dopo quello che abbiamo fatto già nel vecchio contratto”, ha concluso Pacifico.