Rinnovo Rsu, Castellana (Gilda): con noi vincono trasparenza e legalità, perché siamo liberi, apartitici e senza vincoli

“Il 14, 15 e 16 aprile abbiamo un appuntamento importantissimo per il mondo della scuola, perché va tenuto presente che la rappresentatività sindacale si misura anche attraverso l’esito delle elezioni Rsu e dare forza alla Federazione Gilda Unams è importantissimo per un motivo molto semplice: siamo l’unica organizzazione sindacale rappresentativa che non iscrive dirigenti scolastici, siamo quelli liberi, apartitici e senza vincoli imposti da nessuno”: sono le parole di Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, rilasciate alla ‘Tecnica della Scuola’, alla vigilia del rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie della scuola pubblica previsto nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.

Il leader del sindacato autonomo, quinta forza rappresentativa del comparto Istruzione, ha aggiunto che i componenti della sua organizzazione dicono “sempre quello che pensano: siamo per la trasparenza, per la legalità e per le iniziative che tendono a valorizzare tutto il mondo della scuola”.