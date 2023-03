Gli animali sono un dono prezioso, non solo per l’affetto che li lega all’essere umano, ma anche per l’amore incondizionato che riescono a trasmettere, un amore che a volte può anche essere salvifico. Sono tanti gli esempi di Pet Therapy che raccontano storie emozionanti e che riguardano sia bambini che adulti.

Proprio per il grande ruolo che gli animali hanno nella nostra vita, si segnala la nuova campagna dell’ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali, dedicata alla raccolta fondi attraverso il 5×1000.

Tramite la campagna “Se ami gli animali, sei uno di noi”, è possibile donare il 5×1000 della propria dichiarazione dei redditi apponendo una semplice firma. Nn concreto gesto d’amore per fare la differenza per la vita dei tanti animali accuditi dai volontari Enpa.



Per tutte le informazioni, è possibile consultare il sito http://www.enpa.it/