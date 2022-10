Giornata dell’educazione assicurativa, cento classi e duemila studenti coinvolti su temi del rischio e della protezione

“Non capita…ma se capita?”. È questo il titolo di uno spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell’assicurazione che coinvolge centinaia di ragazzi collegati da remoto. Una giornata, quella del 19 ottobre, tutta incentrata su temi assicurativi e rivolta ai ragazzi delle scuole superiori. Cento classi e oltre duemila studenti coinvolti nelle iniziative organizzate dal Forum Ania-Consumatori. Prevista anche una conferenza didattica tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia) che terranno anche un incontro con i docenti delle superiori dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe” con protagonisti accademici, assicuratori e rappresenti delle associazioni dei consumatori.

L’obiettivo della ‘Giornata dell’Educazione Assicurativa’ è quello di stimolare l’interesse per il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti. Un evento che rientra nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (ottobre 2022) promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria dal titolo “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.