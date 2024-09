Erasmus+, scadenza del 1° ottobre posticipata all’8: ecco perché

Come riporta il sito ufficiale di Erasmus+, a causa delle inondazioni su vasta scala che si sono verificate su vasti territori di diversi Paesi dell’Europa centrale la Commissione europea ha deciso di prorogare di una settimana la scadenza dell’invito a presentare proposte in corso per dare più tempo ai candidati, colpiti dalle alluvioni, per organizzarsi in circostanze eccezionali.

La nuova scadenza

La nuova scadenza è fissata all‘8 ottobre 2024 alle ore 12 e si applica a tutte le azioni chiave per le quali era prevista la tornata del 1° ottobre.

Ecco chi riguarda

La proroga riguarda le seguenti azioni:



ISTRUZIONE SCOLASTICA

KA 120 – Accreditamento Erasmus

KA210 – Partenariati su piccola scala

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

KA120 Accreditamento Erasmus

KA210 – Partenariati su piccola scala

FORMAZIONE PROFESSIONALE VET

KA120 Accreditamento Erasmus

KA210 – Partenariati su piccola scala

GIOVENTU’ E SPORT

KA150 – Accreditamento Erasmus

KA152, KA153, KA154 – Mobilità individuale

KA155 – DiscoverEU a favore dell’inclusione

KA182 – Mobilità individuale del personale nel settore dello Sport

KA210 – Partenariati su piccola scala

KA220 – Partenariati di cooperazione

L’accreditamento

Dal 2021 il Programma Erasmus Plus si arricchito della procedura di accreditamento, ovvero le scuole, le agenzie per la formazione professionale, le istituzioni per l’educazione degli adulti possono partecipare ad una Call che definisce nel Piano Erasmus+, parte integrante della candidatura, la loro strategia a lungo termine, sottoscrivendo gli Standard di qualità europei per la realizzazione di attività di mobilità.

L’Accreditamento (Azione KA120) può essere richiesto sia come singolo istituto o come coordinatore di consorzio, dopo di che, una volta ottenuto, sarà sufficiente presentare annualmente una richiesta di budget alla Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. La richiesta di finanziamento (Azione KA121) non è impegnativa come costruire un nuovo progetto di mobilità, servono infatti solo le informazioni di base come il numero di partecipanti e il tipo di attività previste.

I vantaggi dell’accreditamento sono importanti quando un’istituzione scolastica pianifica la partecipazione al Programma perché questo consentirà di potere contare sul supporto finanziario per nuove mobilità ogni anno e permette di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e rendere la dimensione europea parte dell’Istituto.