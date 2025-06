Erasmus+, tornano le “Palestre di Progettazione”: supporto concreto per le scuole che vogliono partire

L’Unità PNRR Erasmus+ di INDIRE ha lanciato una nuova iniziativa formativa dedicata alle scuole che desiderano entrare per la prima volta nel mondo Erasmus+. Si tratta delle “Palestre di Progettazione Erasmus+”, un format pensato per accompagnare passo dopo passo i docenti nella preparazione delle candidature per due linee fondamentali del programma europeo: l’accreditamento KA120 e i progetti di mobilità a breve termine KA122.

La proposta prevede tre incontri online per ciascun percorso, della durata di due ore e mezza, sempre in fascia pomeridiana (dalle 17 alle 19.30). Durante questi webinar intensivi, i Project Manager del PNRR guideranno i partecipanti nella compilazione delle sezioni principali del formulario Erasmus+: si partirà dal contesto, si proseguirà con gli obiettivi, fino ad arrivare all’organizzazione delle attività e alla gestione del progetto. A supporto, ogni gruppo riceverà anche tutoraggio settimanale da parte degli Animatori regionali e degli Esperti locali.

Accreditamento KA120: si comincia in estate

Per quanto riguarda il percorso KA120, dedicato all’accreditamento nel settore scuola, sono previsti due cicli formativi: il primo a fine giugno e inizio luglio (30 giugno, 1 e 2 luglio), il secondo nei primi giorni di settembre (1, 2 e 3 settembre). Ogni ciclo sarà aperto a un massimo di 50 scuole, con priorità per quelle che non hanno mai partecipato a progetti Erasmus+.

La scadenza per presentare la candidatura è fissata al 1° ottobre 2025. Le iscrizioni al percorso formativo sono aperte dal 10 giugno, tramite un modulo online. Per partecipare, è necessario che la scuola non sia già accreditata in Erasmus+ e che il/la dirigente scolastico/a autorizzi formalmente la partecipazione.

Iscrizioni aperte dal 10 giugno 2025: https://forms.office.com/e/7WLstsWswE

Mobilità KA122: si parte in autunno

Il secondo percorso, dedicato ai progetti di mobilità a breve termine (KA122), prenderà il via in ottobre e si estenderà fino a gennaio 2026, con quattro cicli di webinar. Anche in questo caso, la priorità sarà data alle scuole senza esperienze Erasmus+ pregresse, né come capofila né come partner.

Le date già stabilite sono: 6-7-8 ottobre, 27-28-29 ottobre, 10-11-12 novembre. Il quarto ciclo è previsto per gennaio, con date ancora da definire. Le iscrizioni saranno attive a partire dal 10 settembre.

Anche qui valgono gli stessi requisiti: scuole non accreditate, assenza di precedenti partecipazioni, impegno alla presentazione della candidatura e autorizzazione del dirigente scolastico.

Iscrizioni aperte dal 10 settembre 2025 (il link sarà attivato successivamente)

Un’opportunità strategica nel quadro del PNRR

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni previste dal progetto PNRR “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e personale scolastico”, finanziato nell’ambito della Missione 4 del PNRR, componente 1, investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”. L’obiettivo è rafforzare la capacità progettuale delle scuole italiane e promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole al programma Erasmus+.

Per chi desidera iniziare un percorso di internazionalizzazione ma non sa da dove cominciare, queste “palestre” rappresentano un’opportunità concreta per acquisire strumenti, conoscenze e accompagnamento qualificato.

Info e contatti: [email protected]