ErasmusDays 2023: gli appuntamenti a Fiera Didacta Sicilia per la dimensione internazionale dell’istruzione

Le opportunità di mobilità e cooperazione offerte dal Programma Erasmus+ arricchiscono FIERA DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, dal 12 al 14 ottobre 2023 negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania.

In occasione degli ErasmusDays 2023, l’iniziativa europea che celebra i successi del Programma e che si svolge nelle stesse giornate della Fiera, l’Agenzia Erasmus+ INDIRE organizza tre eventi aperti al pubblico.

Giovedì 12 ottobre, dalle ore 11 alle 13, lo stand Erasmus+ INDIRE ospita l’incontro “ErasmusDays: esperienze Erasmus di cittadinanza a scuola” dove alcuni docenti Ambasciatori presenteranno delle buone pratiche di progetti eTwinning e mobilità/partenariati Erasmus+ per la scuola. Venerdì 13 ottobre, dalle ore 15 alle 17, alcuni insegnanti di scuole siciliane racconteranno le loro esperienze di scambio con eTwinning e di mobilità Erasmus+ nell’incontro “Idee e spunti di riflessione per progettare e realizzare un buon progetto Erasmus/eTwinning”. Infine, il 14 ottobre dalle ore 10 alle 11, nello stand dell’USR Sicilia, sarà allestito lo sportello “Parla con un Ambasciatore Erasmus+ Scuola”, un momento di orientamento rivolto a insegnanti e newcomer, che potranno incontrare e confrontarsi direttamente con un gruppo di Ambasciatori Scuola Erasmus+ presenti in Sicilia.

Sempre all’interno dell’edizione siciliana di FIERA DIDACTA ITALIA sarà possibile conoscere il progetto Study in Sicily. Il progetto della Regione Siciliana, gestito da INDIRE in qualità di organismo intermedio, è dedicato agli studenti del Mediterraneo. Lo scopo dell’iniziativa è incrementare la collaborazione tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo, e consentire agli studenti di questi paesi percorsi di studio internazionali in istituti di istruzione superiore siciliani. Lo spazio fieristico ospiterà uno stand dedicato a Study in Sicily, dove diversi istituti di istruzione superiore della regione avranno modo di confrontarsi e creare nuovi scambi e alleanze con le delegazioni dei Paesi target Study in Sicily. Tra gli istituti presenti anche gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, UNIMED – Unione delle università del Mediterraneo, gli ITS Albatros e Steve Jobs, l’Arces, l’Accademia di Design e Comunicazione visiva Abadir, l’Accademia delle Belle Arti di Palermo e i Conservatori siciliani “Scarlatti”, “Bellini” e “Scontrino”.

Nei giorni della Fiera rappresentanti di Egitto, Giordania, Tunisia, Algeria visiteranno la Regione Siciliana e Didacta Italia in particolare, per stringere accordi e dare avvio a ulteriori percorsi internazionali con i partner locali. Con questo appuntamento, Study in Sicily intende incrementare le opportunità di inclusione e partecipazione per gli studenti dell’area del Mediterraneo, con al centro la valorizzazione delle eccellenze siciliane.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito di Didacta Italia: https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/