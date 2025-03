Commissioni esame di maturità 2025: il 9 aprile scade la domanda per presidente e commissario esterno

Il 24 marzo ultimo scorso il Ministro dell’istruzione e del merito ha emanato la nota n° 11942 con la quale ha dettato le disposizioni per la Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2024/2025 fissando il termine per la presentazione della domanda al 9 aprile 2025.

Costituzione commissioni

In ogni istituzione scolastica di secondo grado sia essa statale sia paritaria sono costituite delle commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. Fermo restante la presenza fra i componenti di ogni singola commissione, di docenti d’Italiano per la prima prova e a secondo l’indirizzo di studio, per la seconda prova.

Chi può presentare la domanda

Per far parte della commissione d’esame la nota specifica che sono tenuti a presentare la domanda per presidenti e/o per commissari esterni, utilizzando il modello ES-E per presidente e il modello ES-1 per commissari, i dirigenti scolastici in servizio presso:

Gli istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado;

Gli istituti d’istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado;

I convitti nazionali;

Gli educandati femminili.

Devono presentare la Domanda per presidente e/o commissario

Possono presentare la domanda sia per presidente, utilizzando il modello ES-E, sia per commissario esterno utilizzando il modello ES-1:

• I dirigenti scolastici in servizio presso gli istituti del primo ciclo;

• I docenti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado statale con almeno 10 anni di servizio di ruolo a condizione di non essere nominato commissario interno;

• I dirigenti scolastici e i docenti di scuola secondaria di II grado, collocati a riposo da non più di 3 anni.

Devono presentare la domanda per commissari esterni

Per il ruolo di commissari esterni sono tenuti a presentare la domanda, tranne i casi in cui siano nominati commissari interni o referenti del plico telematico:

• I docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio in istituti d’istruzione secondaria di secondo grado statali in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento sulle discipline o classi di concorso affidate ai commissari esterni, utilizzando il modello ES-1;

Possono presentare la domanda per commissari esterni

Possono presentare la domanda per commissari esterni utilizzando il modello ES-1 per le classi di concorso affidate a commissari esterni:

• I docenti di ruolo in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, abilitati o idonei, collocati a riposo da non più di 3 anni abilitati

• I docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato servizio per almeno un anno in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, come supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, se in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle discipline o classi di concorso affidate a commissari esterni.

Modalità presentazione delle domande

Gli aspiranti devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze online, utilizzando le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure un’identità digitale SPID o CIE. In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze On Line.