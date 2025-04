Decreto scuola in gazzetta ufficiale: Le novità introdotte per contrastare i diplomifici

Il decreto n° 45 pubblicato in gazzetta ufficiale il 7 aprile 2025, nel dettare disposizioni in merito all’attuazione del PNRR, si occupa anche di dettare misure specifiche in materia di parità scolastica e sullo svolgimento degli esami d’idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione.

Classi terminali

Il decreto 45 all’art. 5 modifica la legge 62 del 2000 e dispone che nelle scuole paritarie può essere autorizzata l’attivazione di una sola classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante e introduce l’obbligo di richiedere, entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento, all’USR di competenza, motivata richiesta.

Esame d’idoneità



Lo studente nello stesso anno scolastico, può sostenere, presso una scuola del sistema nazionale d’istruzione, gli esami d’idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Qualora l’esame d’idoneità dovesse riferirsi a due anni di corso, la commissione sarà presieduta da un dirigente scolastico esterno.

Tempi esami di maturità

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto 45/2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito emanerà un decreto specifico volto a definire le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami d’idoneità e le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento.

Pagella e registro elettronico

Fra le novità introdotte nel decreto 45/2025, vi è l’obbligo per le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo d’istruzione, di adottare, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

• La pagella in formato elettronico con la medesima validità legale del documento cartaceo. Fermo restante il diritto dell’interessato di ottenere, su richiesta, gratuitamente copia cartacea del documento;

• Il registro elettronico al fine di inviare le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.