Esami di Stato candidati esterni. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

I candidati esterni, che intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare entro il 30 novembre prossimo, la domanda di ammissione all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione.

Modalità di presentazione della domanda

Per presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato i candidati esterni dovranno accedere alla procedura informatizzata disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione scadente il 30 novembre, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta d’identità elettronica)/e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Fermo restante che se il candidato minorenne, l’accesso è eseguito dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Requisiti per essere ammessi agli esami di Stato

In riferimento al decreto 62 del 2017 possono presentare la domanda in qualità di candidati esterni coloro che:

• compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo d’istruzione;

• siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

• siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio d’istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

Studenti interni che intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni

Nel caso in cui uno studente interno decidesse di sostenere gli esami di Stato in qualità di candidato esterno deve cessare la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.

Studenti delle classi antecedenti l’ultima

La nota ministeriale n° 24344 del 23 settembre 2022 precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che intendono partecipare agli esami di Stato possono farlo devono cessare la frequenza entro il 15 marzo del 2023 ed essere in possesso delle seguenti condizioni:

• compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame

• dimostrino di aver adempiuto all’obbligo d’istruzione;

• siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

Contenuti della domanda

Nella domanda di partecipazione vanno indicate:

• al massimo tre istituzioni scolastiche presso le quali s’intende sostenere l’esame;

• la lingua e/o le lingue straniere presentate;

• il pagamento della tassa per esami di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, o attraverso un bollettino postale nei casi d’impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.