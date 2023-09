Esami di Stato da rifare per una intera classe di un liceo linguistico di Messina, a causa di precedenti irregolarità

Tutto (o quasi) da rifare per un’intera classe di un liceo linguistico di Messina che a partire dal prossimo 20 settembre dovrà ripetere le prove orali dell’esame di stato.

La vicenda risale al luglio scorso, quando, dopo la pubblicazione dei risultati finali, la famiglia di una studentessa decide di presentare ricorso, confortata forse anche dal fatto che già nelle settimane precedenti il ministro Valditara in persona era intervenuto per far rifare alcuni scrutini finali.

L’ufficio scolastico regionale dispone subito una ispezione che rileva alcune significative irregolarità che convincono l’amministrazione scolastica ad emanare un provvedimento di annullamento delle prove orali dell’esame.

Nei giorni scorsi studenti e famiglie sono stati avvertiti che gli esami vanno rifatti.

E’ stata nominata anche una nuova commissione, completamente diversa da quella precedente, che si insedierà il giorno 18 settembre.

Le prove orali avranno inizio il 20 ma non dovrebbero durare molto perché la classe è formata solo da 11 alunni.

Pare che la decisione dell’amministrazione non sia stata apprezzata da tutti, tanto che alcune famiglie avrebbero già fatto sapere di voler impugnare il provvedimento di annullamento delle prove orali svoltesi.