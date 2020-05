Esami terza media, spunta la discussione on line dello studente col consiglio di classe su un elaborato

Esami terza media, spunta la discussione on line dello studente col consiglio...

Niente ammissione all’esame di terza media, in programma il prossimo mese di giugno. Ma valutazione disciplinare e del percorso scolastico nel triennio, a cui verrà affiancata la valutazione di un elaborato assegnato trasmesso dall’alunno: contrariamente a quanto detto più volte sino ad oggi dalla stessa ministra dell’Istruzione, che aveva parlato di invio dell’elaborato senza confronto diretto con i docenti, il documento dello studente verrà discusso on line alla presenza dell’intero consiglio di classe. E l’elaborato, che corrisponde ad una sorta di “tesina”, non dovrà necessariamente riguardare tutte le discipline.

Come si svolgerà la prova unica

Il colloquio on line sarà quindi multidisciplinare, ma incentrato anche solamente su una parte del programma svolto: la novità è contenuta nell’ordinanza del ministero dell’istruzione sugli esami di terza media che è stata illustrata oggi ai sindacati assieme a quella della maturità.

L’ordinanza a breve sarà resa pubblica: l’ultimo passaggio mancante è l’invio preliminare, obbligatorio, al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La valutazione finale

La valutazione finale degli alunni di terza media, ha riferito all’Ansa la Cisl Scuola, “terrà conto perciò dei diversi elementi legati alla valutazione disciplinare, alla valutazione dell’esposizione dell’elaborato e del percorso triennale dello studente”.

Invece, solo “per i candidati privatisti, la valutazione sarà affidata agli esiti della discussione dell’elaborato” presentato d