Esperti Nazionali in Formazione Professionale presso la Commissione europea, candidature entro il 4 ottobre 2024

La Commissione Europea offre all’Italia, per la prima sessione del 2025, fino a 15 posti nel Programma di Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP), con avvio il 1° o il 16 marzo 2025. La durata della formazione varia tra un minimo di tre mesi e un massimo di cinque mesi, senza possibilità di estensioni o modifiche.

Il programma, gratuito, è destinato ai funzionari delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali dei Paesi membri. L’obiettivo è fornire loro un’esperienza pratica all’interno dei Servizi della Commissione Europea, così da acquisire una migliore comprensione delle politiche e dei metodi di lavoro comunitari, da applicare poi nelle rispettive amministrazioni. La partecipazione è regolata dalla Decisione C(2008) 6866 della Commissione. I funzionari coinvolti non ricevono alcuna retribuzione o indennità, ma la Commissione copre i costi di eventuali missioni legate al programma.

I candidati selezionati sono invitati a rispettare gli impegni presi al momento dell’accettazione per garantire la corretta gestione del programma. Se un candidato non può accettare l’incarico assegnato, deve ritirarsi dalla sessione in corso, ma può ripresentare la propria candidatura per una successiva.

Requisiti di partecipazione

Qualifica: essere funzionari delle amministrazioni pubbliche di livello equivalente alla categoria AD dello Statuto dei Funzionari delle Comunità Europee, che richiede un diploma universitario di almeno tre anni. Esperienza professionale: preferibilmente, i candidati devono avere un’esperienza professionale rilevante per le attività della Commissione. Si consiglia di indicare, nel modulo di candidatura, tre Direzioni Generali di interesse, consultando il sito dedicato della Commissione. Tuttavia, la Commissione può assegnare il candidato a Direzioni Generali diverse da quelle indicate. Requisiti linguistici: conoscenza approfondita di una lingua dell’Unione Europea e una conoscenza sufficiente di un’altra, a seconda delle funzioni da svolgere.Bando Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) presso la Commissione europea

Non sono ammesse le candidature di funzionari che abbiano già avuto contratti, impieghi o tirocini presso le Istituzioni europee.

Scadenza