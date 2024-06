Estate a scuola, istituti aperti tutto l’anno anche per attività culturali in Europa: e in Italia?

Estate a scuola, istituti aperti tutto l’anno anche per attività culturali in...

L’avvicinarsi della stagione estiva mette di buon umore docenti e studenti. Tra ansie per le ultime interrogazioni, per la rendicontazione e calcolo delle valutazioni finali, degli scrutini e via discorrendo, studenti e docenti non si danno pace. L’ultima campanella annuncia l’estate, indipendentemente dal solstizio. Ma le scuole, edifici che restan vuoti ed assolati, di fatto non chiudono mai.

Dopo lo svolgimento delle ultime prove d’esame gli istituti possono essere liberamente frequentati per attività didattiche organizzate, corsi di recupero eventuali e laboratori. In Europa le scuole stanno divenendo, specie nelle calde ed afose città di pianura, un punto di riferimento e collante sociale: corsi di musica, eventi serali e proiezioni si avvicendano nelle calde notti estive. Spesso, per gli edifici più vetusti, è proprio il caldo intenso a limitarne la fruizione: le alte temperature e l’assenza di impianti di condizionamento sono i due elementi che rendono gli edifici impossibili da frequentare. Valutiamo dei casi specifici, in dettaglio, per comprendere come la scuola, anche nel periodo estivo, possa rappresentare per l’intera collettività un’utile ed inaspettata risorsa.

Scuole come opportunità per recupero e formazione continua

Gli amministratori del più grande consiglio scolastico della regione di Londra hanno respinto una proposta di studio del personale che avrebbe esaminato i pro e i contro delle lezioni tutto l’anno, citando la mancanza di sostegno da parte delle famiglie. Martedì sera Christian Sachs, amministratore del consiglio scolastico del distretto di Thames Valley, ha presentato una mozione ai colleghi definendo 12 mesi di scuola – e la fine delle vacanze estive – una “buona opzione” a causa delle preoccupazioni sulla perdita di apprendimento sperimentata dagli studenti in luglio e agosto.

“Ritengo che questa sia una buona opportunità per esaminare opzioni migliori per ridurre le lacune nell’apprendimento”, ha affermato, aggiungendo che il piano dovrebbe riguardare solo le scuole elementari. I suoi colleghi non erano d’accordo e hanno rifiutato di portare avanti lo studio.

Un consiglio scolastico dell’area di Toronto, il distretto di Peel, ha tenuto lezioni tutto l’anno in due scuole per diversi anni, ha detto il direttore dell’istruzione della Thames Valley, Mark Fisher, anche se ha notato che ha avuto “un successo limitato e non molta diffusione”. Bill Tucker è un ex direttore della formazione del consiglio della Thames Valley. In un’intervista, ha detto che non è la prima volta che ricorda un amministratore fiduciario che ha sollevato l’idea che il personale studi. L’ultima volta, ha detto, è stata più di dieci anni fa. I genitori allora erano “propensi a restare con l’anno scolastico in corso – mantenendo le vacanze familiari in estate, ad esempio”, ha detto. Ma c’era anche una ragione più pratica per dire di no, ha detto Tucker: la maggior parte delle scuole non aveva l’aria condizionata. Con molte scuole nuove e ristrutturate dotate di aria condizionata, Tucker ritiene che un anno scolastico di 12 mesi sia un’idea che vale la pena prendere in considerazione.

Internazionalizzazione e studio linguistico

La TU Braunschweig abbraccia tutte le offerte delle istituzioni e permette alla lingua tedesca – con appositi corsi estivi – di essere appresa presso le numerose scuole del paese. La “Scuola estiva di lingua e cultura tedesca” ha una lunga tradizione. Le due Summer School più note sono organizzate dall’International House e si svolgono per sei settimane nei mesi di giugno e luglio e per quattro settimane nel mese di settembre. “L’interesse per i nostri corsi è grande e i posti sono esauriti rapidamente”, afferma Joana Zimmer, coordinatrice della Summer School. “Siamo molto lieti che gli studenti mostrino così tanto interesse per le nostre offerte”. Ai due corsi hanno partecipato quest’anno 58.000 studenti provenienti da cinque diversi continenti.

“Sono molto grata di aver avuto l’opportunità di fare amicizia e fare così tante esperienze con così tante persone interessanti e interessanti provenienti da tutto il mondo”, ha affermato ai microfoni di una testata locale la partecipante della Summer School Olivia Pierce. I partecipanti provenivano da Stati Uniti, India, Sud America, Giappone, Cina, Turchia e vari paesi europei, la maggior parte dei quali da università partner. Inoltre, hanno potuto partecipare ai programmi otto borsisti delle regioni partner della Bassa Sassonia, Tanzania e Capo Orientale (Sudafrica). “Penso che sia fantastico vedere con quanta rapidità i membri del gruppo, alcuni con background culturali completamente diversi, si uniscono e si formano vere amicizie”, aggiunge Zimmer. Nelle Summer School dell’International House i partecipanti imparano il tedesco in piccoli gruppi a diversi livelli fino al B2 e ricevono lezioni aggiuntive di studi culturali.