Ex LSU e appalti storici, proroga all’8 gennaio 2020 per presentare la domanda

Ex LSU e appalti storici, proroga all’8 gennaio 2020 per presentare la...

Il Miur ha prorogato alle ore 14 dell’8 gennaio 2020 il termine, inizialmente previsto al 31 dicembre, per la presentazione delle domande relative alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che sia in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Tutte le indicazioni riguardo alla procedura sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019 e nel successivo bando D.D.G. 2200 del 6 dicembre 2019.

Presentazione delle domande

La domanda può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata MIUR con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

In particolare, si accede alla pagina dedicata alla procedura selettiva sul sito www.miur.gov.it, area “Ministero”, sezione “Concorsi” (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi) (https://www.miur.gov.it/web/ guest/procedura-selettiva-per- la-internalizzazione-dei- servizi). In alternativa, è possibile attraverso il bottone “vai al servizio” presente nella scheda relativa alla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, raggiungibile nell’area “Argomenti e Servizi” > “Servizi online“ (https://www.miur.gov.it/web/ guest/servizi-dalla-a-alla-z). All’interno dello spazio denominato “presentazione della domanda” sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione.

Chiarimenti

In proposito, il Miur ha pubblicato 18 faq relative alla compilazione della domanda: