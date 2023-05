Fake news, come riconoscerle? Giornata mondiale della libertà di stampa, il ruolo della scuola – DIRETTA 03/05 ore 10,30

Come riconoscere le notizie false (fake news) e la disinformazione ai giorni d’oggi? Il web e i social, negli ultimi anni, hanno fatto impennare il numero di fake news che circolano giornalmente. Lo scopo, a volte, è quello di generare il click dell’utente, ma non sono rari i casi in cui anche i giovani o le persone con competenze digitali fatichino a riconoscere il vero dal falso. Il Parlamento Europeo spiega, in una bussola virtuale, come fare a navigare nel mare delle news:

Controlla il contenuto. I fatti e le cifre sono accurati? L’articolo è di parte? Controlla l’organo di stampa. Lo conosci? L’URL sembra strano? Controlla l’autore. Questa persona esiste? Un giornalista di tutto rispetto vanta sempre un’esperienza Controlla le fonti. L’autore usa fonti affidabili. Gli esperti citati sono veri specialisti? Controlla le immagini. Effettuando una ricerca per immagini è possibile vedere se un’immagine è già stata usata Rifletti prima di condividere. La storia pubblicata potrebbe essere una versione distorta di eventi reali o passati. Se un fatto è realmente accaduto, verrà riportato dagli organi di stampa affidabili Metti in dubbio i tuoi preconcetti. A volte una storia è troppo bella o divertente per essere vera Inizia anche tu a sfatare i falsi miti. Segnala le notizie false, parlane ai tuoi amici

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il sesto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (primo e secondo ciclo): Giornata mondiale della libertà di stampa, tra informazione e fake news, il ruolo della scuola.

Mercoledì 3 maggio dalle ore 10:30 alle 12:00, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, ci confronteremo insieme sui temi relativi alla stampa e alla libertà che ancora, in molte realtà, non è diffusa o lo è in parte, alla luce dell’articolo 21 della nostra Costituzione, che recita:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili».

(Se la tua classe non è ancora iscritta, vai al seguente link per farlo)

Tutti gli ospiti dell’evento

Elena Golino , consigliera nazionale Ordine dei Giornalisti.

, consigliera nazionale Ordine dei Giornalisti. Enzo Nucci, inviato Tg3 Rai.

inviato Tg3 Rai. Paola Barretta, portavoce dell’associazione ‘Carta di Roma’ e ricercatrice Osservatorio Pavia.

A partecipare all’evento anche il liceo Bertolucci di Parma con la prof.ssa Borelli e gli studenti che racconteranno le loro esperienze di giornalismo a scuola, il liceo Umberto I di Palermo e l’istituto Pertini di Lucca che attraverso la web radio impegna i ragazzi attivamente con temi di rilevanza sociale.

Modererà l’incontro Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico e fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’. Conduce Daniele Di Frangia.