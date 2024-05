FAQ personale ATA terza fascia

Con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021 per accedere per la prima volta alla graduatoria di terza fascia dei diversi profili del personale ATA occorre avere il titolo specifico riguardo al profilo per il quale si chiede l’iscrizione. Fermo restante che coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nel triennio scolastico precedente, restano validi per il medesimo profilo professionale.

D1) Quando si presentano le domande per i profili del personale ATA terza fascia?

R) Secondo quando è indicato nella bozza del decreto le domande dovrebbero presentarsi dal 28 maggio al 28 giugno 2024.

D2) A chi va indirizzata la domanda per accedere alle graduatorie di terza fascia del personale ATA?

R) Alla scuola scelta dal candidato presso la quale è istituito l’organico relativo ai profili per i quali si chiede di accedere. Fermo restante che la domanda può essere inviata anche a istituzioni in cui non sia presente in organico un determinato profilo.

D3) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di assistente amministrativo quale titolo occorre?

R) Per il profilo di Assistente Amministrativo occorre avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

D4) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Assistente Tecnico quale titolo occorre

R) Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

D5) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Cuoco quale titolo occorre?

R) La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e uno dei seguenti diplomi:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia”.

D6) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Infermiere quale titolo occorre?

R)La laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D7) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Guardarobiere quale titolo occorre?

R) La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e uno dei seguenti diplomi:

Diploma di qualifica professionale di operatore di moda

Diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda”.

D8) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Operatore dei servizi agrari quale titolo occorre?

R) Oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale uno dei seguenti attestati di qualifica professionale

Operatore agrituristico;

Operatore agro industriale;

Operatore agro ambientale;

Operatore agro alimentare.

D9) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Operatore scolastico quale titolo occorre?

R) Oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e la certificazione di competenze socio-assistenziali uno dei seguenti titoli:

L’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale

Certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

D10) Per essere inserito nella graduatoria del profilo di Collaboratore Scolastico: quale titolo occorre?

R) Occorre il possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;

Certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;

Diploma di maestro d’arte;

Diploma di scuola magistrale per l’infanzia;

Qualsiasi diploma di maturità;

Attestati e/o diplomi di qualifica professionale entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

D11) Ci si può iscrivere con riserva di conseguire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?

R) Non è prevista alcuna riserva per il conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, ma è possibile conseguirla entro un anno dall’inserimento in terza fascia.

D12) I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi?

R) Sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

D13) Se il titolo estero non è stato ancora riconosciuto si può fare domanda?

R) SI. A condizione che entro il termine di presentazione della domanda sia stata presentata domanda di riconoscimento, nel qual caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

D14) Il servizio prestato nelle scuole non statali è valutabile?

R)il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà,

D15) Come si calcola il servizio se prestato a orario ridotto?

R) Il servizio prestato con orario ridotto o a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, è valutato per intero

D16) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, sono valutabili?

R) Se prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

D17) Se il servizio militare di leva, i servizi sostitutivi assimilati e il servizio civile volontario sono svolti non in costanza di rapporto d’impiego sono valutabili ?

R) SI. Sono valutabili come servizi resi alle dipendenze delle amministrazioni statali.

D18) I periodi di servizio per mandato amministrativo, maternità o servizio militare per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, sono valutabili?

R) SI. Si suddetti servizi sono valutabili, mentre non sono valutabili gli altri periodi per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni.

D19) I periodi di servizio riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole sono valutabili?

R) SI. Detti servizi, sono valutabili a prescindere da ogni effetto economico.

D20) La laurea è valutabile come altro titolo?

R) SI. La laurea sia quadriennale, triennale, specialistica o magistrale è valutabile .

D21) I diplomi di primo e di secondo livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti sono valutabili?

R) SI. Sono valutabili purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

D22) Il diploma ISEF è valutabile?

R) SI. Poiché è equiparato alla laurea di primo livello in Scienze delle attività motorie e sportive.