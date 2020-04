Fase 2, ecco il DPCM con tutte le misure [PDF]

Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma ecco la versione definitiva del DPCM firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Entra in vigore da oggi, lunedì 27 aprile.

Ecco il PDF

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha parlato anche di Scuola confermando la chiusura degli istituti fino a giugno: “Scuole chiuse fino a settembre? Il ministro Azzolina sta lavorando per far ripartire le scuole nel modo migliore a settembre: è complicato far convivere il diritto all’istruzione con la tutela alla salute. Non possiamo permetterci rischi tenendo conto anche dell’età media del personale docente che è forse la più alta d’Europa, c’è una situazione di rischio. In questo momento abbiamo elaborato un rischio calcolato, che non sarebbe tale se riaprissimo le scuole. La ministra Azzolina, comunque, è a lavoro per permettere di ritornare a scuola a settembre. Mi preme, però, ringraziare a nome di tutto il Governo il personale scolastico che è stato messo a dura prova. Hanno dimostrato grandissima resilenza. La didattica a distanza sta andando più o meno bene. Prossimamente decideremo sugli esami di stato cercheremo di farli in conferenza personale, in presenza, in totale sicurezza”.

Concorsi – “Il Governo ha assunto un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni. Regolarizzeremo i 24 mila insegnanti precari e i 36 mila giovani aspiranti. C’è qualche dubbio e perplessità, ma invito tutte le componenti a riflettere e non perdere questa possibilità: la prova è accessibile e nel rispetto delle norme di sicurezza”.