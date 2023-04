Festa del libro e della lettura a Palermo con “La Via dei Librai”

L’appuntamento con “La Via dei Librai” si snoda nel centro storico del capoluogo siciliano, tra Porta Nuova e il Teatro del Sole, e prevede presentazioni di libri, interviste agli autori, letture, dibattiti e convegni.

L’iniziativa, come riportato sul sito https://www.laviadeilibrai.it/, si prefigge di favorire l’incontro tra il libro e il lettore “abitante della città”, attribuendo alla lettura e al libro un valore primario nella conoscenza, nella formazione e per lo sviluppo della comunità. Anche le istituzioni scolastiche costituiscono uno dei soggetti propositivi di questa manifestazione. All’inaugurazione della VIII edizione, che si svolge dal 20 al 25 aprile, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha sottolineato: “agli studenti auguro di cogliere l’occasione di questa manifestazione per riflettere sull’importanza della lettura, dei libri e delle relazioni personali, a volte erroneamente surclassate da quelle digitali”.

La manifestazione aderisce alla Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore in programma il 23 aprile

Promossa dal Comitato La Via dei Librai, titolare del marchio, con la collaborazione dell’Associazione Cassaro Alto, dell’Associazione Ballarò significa Palermo e del Comune di Palermo in adesione alla Giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore – che si svolge il 23 aprile a partire dal 1996, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright: per maggiori informazioni leggere quest’altro articolo pubblicato sulla Tecnica della Scuola – negli ultimi anni ha segnato un momento di “cambiamento” nel rapporto tra la città palermitana e il libro.

Infatti, nel corso degli ultimi anni la manifestazione ha affrontato il tema del rapporto tra la lettura, il libro e la città: la città che legge (2018), la città dei saperi (2019), la città internazionale (2020), la città comunità (2021). L’anno scorso si è scelto il tema “Interconnessioni e snodi” con riferimento a “scambio di connessioni tra la singola persona e i suoi contatti, i suoi luoghi, gli eventi e le situazioni della sua esperienza di vita che si possono trovare attraverso la lettura”. Il tema del 2023 è “Cittadinanza e umanità”.

A partire dal 2020, La Via dei Librai, è approdata anche sul web. Attualmente la manifestazione si articola in due momenti: sul web e su strada.