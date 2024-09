Festival della Fiaba a Modena, al via l’XI edizione: il programma e come iscriversi

Tra gli appuntamenti di fine estate che possono dare spunti e idee per iniziare bene il nuovo anno scolastico si colloca il Festival della Fiaba, giunto alla sua XI edizione, che si svolgerà a Modena dal 5 all’8 settembre, a cura dall’associazione che da anni sviluppa il tema della fiaba attraverso un’indagine intellettuale, antropologica e culturale.

Si tratta di una serie di eventi che danno l’avvio ad un percorso che parte proprio a settembre e si conclude a giugno, durante il quale i narratori presenti al Festival fanno un percorso di formazione legato allo studio delle fiabe tradizionali con uno sguardo ampio partendo dalla simbologia, gli archetipi e le tematiche di ogni narrazione, offrendo al pubblico occasioni di formazione, riflessione, risorse per dare valore alla fiaba.

Ogni giornata di festival è caratterizzata da tantissime fiabe narrate in voce semplice dai tanti narratori presenti per offrire al pubblico la possibilità di incontrare nuovamente la fiaba come accadeva un tempo, in uno spazio di condivisione e scambio delle esperienze del vivere.

Quest’anno il tema è Anima, come recita l’introduzione al programma, secondo le parole del filosofo junghiano James Hilmann “Per anima io intendo, prima di tutto, più che una sostanza, una prospettiva, più che una cosa in sé, una visuale sulle cose”.

Il programma

In quattro giorni si potrà partecipare a conferenze, performance e workshop, eventi musicali, con numerosi interventi dedicati proprio al tema centrale dell’Anima.

Ad animare le giornate modenesi ci saranno non solo i narratori che si sono formati nel corso dell’anno passato, ma musicisti, attori, scrittori e scrittrici, poeti e poetesse. Si parlerà, tra i tanti temi legati all’Anima, del viaggio dell’eroe, dell’alfabeto delle anime, e ci si potrà confrontare nei workshop sulle intersezioni tra scrittura testuale e musicale.

È obbligatorio prenotarsi, ricordando che il Festival di Modena si rivolge agli adulti, docenti, artisti, educatori; per saperne di più si può consultare il sito dell’associazione che organizza l’evento https://www.festivaldellafiaba.com/ .