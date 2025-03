Amore per la lettura, si può sviluppare a scuola? Come? Il seminario gratuito con la studiosa Carla Ida Salviati

Amore per la lettura, si può sviluppare a scuola? Come? Il seminario...

Libri imposti, distrazione digitale e lettori svogliati. Ma è davvero impossibile far amare la lettura? Forse servono solo gli strumenti giusti per trasformare l’obbligo in piacere. E allora, perché non scoprire strategie concrete che funzionano davvero? VAI AL SEMINARIO GRATIS

La lettura ha un ruolo fondamentale non soltanto nello sviluppo cognitivo, ma anche nel percorso di maturazione umana, e civile, dei nostri studenti.

La scuola può giocare un ruolo importante nel far sì che quello tra bambini e libri sia un incontro felice. Certo, la strada è spesso in salita e non mancano le difficoltà. Ma innamorarsi della lettura è ancora possibile.

Il seminario gratuito

Di strategie concrete ed esperienze significative che possano accendere l’interesse dei giovanissimi studenti per la lettura parleremo con Carla Ida Salviati nel webinar gratuito Innamorarsi della lettura a scuola. E perché talvolta è difficile… Incontro con Carla Ida Salviati, in programma l’8 aprile.

Durante l’incontro, rivolto a insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, saranno forniti anche suggerimenti utili a orientarsi nell’oceano dell’attuale produzione per l’infanzia e per ragazzi, spesso dominata da dinamiche commerciali, per trovare testi di qualità da proporre in classe.

Chi è Carla Ida Salviati

Carla Ida Salviati, studiosa di letteratura per l’infanzia e di storia dell’editoria e consulente del Centro per il libro e la lettura, si occupa, da sempre, di questioni legate alla lettura di bambini e ragazzi, svolgendo anche attività di formazione per bibliotecari e docenti in tutta Italia. Ha insegnato per anni come docente a contratto nell’Università di Genova e in vari corsi di dottorato in più città italiane, occupandosi di editoria giovanile, e ha diretto per otto anni i periodici educativi della casa editrice Giunti.

Nel 2013 la rivista Andersen le ha conferito il premio “protagonisti della diffusione della cultura e della lettura” e successivamente le ha chiesto di entrare nella Giuria del Premio Andersen. Nel 2016 ha fatto parte della prima giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, presieduta da Tullio De Mauro. Attualmente è membro degli Amici della domenica dello Strega.

Ha all’attivo molte pubblicazioni, tra cui: Raccontare destini. La fiaba come materia prima dell’immaginario di ieri e di oggi (Einaudi Ragazzi, 2002); La biblioteca spiegata agli insegnanti (Editrice Bibliografica, 2014); Il primo libro non si scorda mai. Storie e idee per innamorarsi della lettura tra 5 e 11 anni (Giunti, 2017); Nuove Edizioni Romane. Libri che continuano a fare storia (Giunti, 2021) e Nuovi autori italiani per ragazzi (Editrice Bibliografica, 2021). Ha curato, con Aldo Cecconi, il volume Aldo Martello. Un editore dimenticato del Novecento (Giunti, 2024).

