Fibra, ADSL o FWA? Ecco quali sono le tre tecnologie per avere internet a casa

Non tutti sanno che per avere una connessione internet in casa bisogna prima stabilire quale tecnologia si desidera e si può sfruttare. Il servizio internet, infatti, può essere attivato scegliendo, in base alla posizione della propria abitazione e al servizio che la raggiunge, tra una connessione ADSL, la fibra o via radio (FWA).

Ad influire sulla scelta di quella più adatta a sé tra le migliori offerte internet casa disponibili in commercio non c’è solamente l’indirizzo dell’abitazione, ma anche una serie di considerazioni su costi, servizi e quantità di banda disponibile in base all’utilizzo che ne si intende fare. A tale proposito, qui di seguito, ci concentreremo sulle principali caratteristiche e particolarità delle tre tecnologie di connessione attualmente disponibili.

Iniziamo dalla fibra: cos’è, come funziona e quali vantaggi offre?

La connessione in fibra ottica rappresenta una delle opzioni più avanzate e veloci disponibili per l’accesso a Internet. Questa trasmette dati attraverso sottili fili di vetro o plastica, utilizzando la luce per trasportare i segnali. Questa tecnologia offre numerosi benefici, tra cui velocità di connessione superiori e grandissima affidabilità rispetto ad altre opzioni.

La fibra è particolarmente indicata per chi utilizza intensivamente Internet per attività come lo streaming di video in alta definizione, il gaming online o il lavoro da remoto. Ciò nonostante non è ancora accessibile presso tutti i comuni del Paese perché l’infrastruttura di rete è ancora in fase di sviluppo.

Prima di attivare un’offerta fibra, quindi, sarà necessario informarsi tramite l’operatore sulla “copertura”, cioè sulla vicinanza o meno di una cabina di trasmissione. In caso di esito negativo sarà possibile valutare le connessioni ADSL, una tra le più stabili e diffuse nel nostro Paese.

Connessione ADSL: la scelta sicura e a prezzo conveniente

L’ADSL, acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, è una tecnologia che utilizza la rete telefonica tradizionale per fornire accesso a Internet. Sebbene la velocità dell’ADSL sia generalmente limitata, questa rimane una scelta sicura e conveniente per molte famiglie.

L’ADSL si caratterizza per una maggiore disponibilità sul territorio, il che la rende un’ottima scelta in tantissime zone geografiche del nostro Paese. Questa opzione può essere soddisfacente per le attività online di base come la navigazione web, l’invio di e-mail e lo streaming video in definizione standard. Infine ricordiamo che l’ADSL ha un costo contenuto, un fattore che rende questa tecnologia ancora molto popolare sul mercato.

Fixed Wireless Access: Internet anche dove non c’è copertura

Il Fixed Wireless Access (FWA) rappresenta la soluzione più innovativa per l’accesso a Internet, specialmente nelle aree in cui non è disponibile la fibra o l’ADSL. Questa tecnologia, infatti, utilizza i segnali radio per trasmettere dati tra una stazione di base e un’antenna installata sulla casa dell’utente.

Il FWA può essere una scelta ideale per coloro che vivono in zone rurali o in luoghi in cui l’infrastruttura tradizionale non è facilmente implementabile. Anche se la velocità del FWA può variare in base alla posizione e alle condizioni atmosferiche, tale opzione offre un’alternativa affidabile e relativamente veloce a cui fare ricorso.

Considerando la sua flessibilità, in conclusione, il FWA potrebbe essere una soluzione ottima per tutti coloro che cercano una connessione internet stabile e di qualità, indipendentemente dalla disponibilità delle altre tecnologie.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO