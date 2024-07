Microsoft down oggi, cosa sta succedendo? Voli, banche e media in tilt. Il comunicato di Crowdstrike

Microsoft down oggi, cosa sta succedendo? Voli, banche e media in tilt....

Dalle prime ore di oggi, venerdì 19 luglio, un massiccio malfunzionamento informatico sta paralizzando sistemi in tutto il mondo. Le principali banche, compagnie aeree e media stanno affrontando interruzioni significative, iniziate intorno all’1:00 ora italiana. Le prime indagini escludono un cyberattacco: la colpa sembra essere di un problema legato alle piattaforme Microsoft, che ha già avviato “azioni di mitigazione”, come riferito dall’agenzia Afp.

Il messaggio di Crowdstrike

Il cuore del problema sembra risiedere nel software di cybersicurezza Crowdstrike, utilizzato da numerose aziende e amministrazioni. Un errore di configurazione impedisce gli aggiornamenti corretti del sistema. Crowdstrike ha confermato il problema all’1:30 di oggi (ora della costa est americana), dichiarando: “Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor. I nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema.”

Le conseguenze nel mondo

In tutto il mondo, le conseguenze sono disastrose. Negli Stati Uniti, la United Airlines, Delta e American Airlines hanno fermato tutti i voli, con un “ground stop” globale. Anche l’aeroporto di Sydney ha dovuto bloccare le operazioni. Frontier Airlines, compagnia low cost americana, ha cancellato diversi voli a causa di problemi di prenotazione e check-in, anche se recentemente ha comunicato che i suoi sistemi stanno tornando alla normalità.

Nel Regno Unito, il più grande operatore ferroviario ha segnalato problemi informatici diffusi, portando a numerose cancellazioni sulle linee gestite dalla Govia Thameslink Railway. Anche la borsa di Londra ha subito interruzioni.

In Europa, disagi simili sono stati segnalati a Berlino, dove l’aeroporto ha riportato ritardi nei check-in, e in Spagna, dove tutti gli aeroporti stanno affrontando problemi informatici. “Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile. Nel frattempo, le operazioni continuano con sistemi manuali”, ha dichiarato il gestore aeroportuale spagnolo Aena.

Anche in Italia si stanno verificando dei problemi. Ad esempio a Catania, l’aeroporto ha informato i passeggeri di possibili ritardi con una nota: “In seguito al guasto informatico globale, che ha colpito i sistemi di molteplici compagnie aeree, informiamo i gentili passeggeri che potrebbero verificarsi dei rallentamenti nelle operazioni di check-in e imbarco”.

Questo incidente globale sottolinea l’urgenza di investire in soluzioni di cybersicurezza più robuste e in infrastrutture IT resilienti, per evitare che simili malfunzionamenti possano paralizzare il sistema educativo in futuro.