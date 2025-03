Fiera Didacta Italia, grande successo all’inaugurazione: gli eventi del secondo giorno

Si è aperta ieri, 12 marzo, alla Fortezza da Basso di Firenze, con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’11°edizione di Didacta Italia, che ha fatto registrare da subito un’ampia affluenza di pubblico fra docenti, dirigenti scolastici, educatori e operatori provenienti da tutta Italia.

“Quella che stiamo per inaugurare non è solo l’undicesima edizione – ha dichiarato in apertura il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – ma è soprattutto l’edizione più bella e grande di sempre da quando Didacta Italia è nata qua a Firenze, nel 2017. Desidero ringraziare tutte le istituzioni coinvolte (in particolare il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca insieme alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), i nostri soci e azionisti, Didacta International, Indire (che qui festeggia i suoi primi 100 anni di vita) con il neopresidente Prof. Francesco Manfredi, le 520 aziende espositrici, gli sponsor, oltre a Giovanni Biondi, a Paola Concia e allo staff organizzativo al completo che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante fiera, che mette al centro il ruolo strategico della formazione degli insegnanti per una scuola che cambia rapidamente”.

“Prende il via oggi un’edizione importante di Didacta, che celebra un anniversario centrale per la nostra città, i 100 anni di Indire, e come sempre avrà uno speciale focus sull’innovazione e la scuola del futuro e su tutto quello che dobbiamo fare per rendere le nostre scuole migliori e per fare formazione di qualità per gli insegnanti, ha evidenziato la sindaca del Comune di Firenze, Sara Funaro. “Nella nostra città stiamo investendo tantissimo sulle scuole, su strutture nuove e sostenibili e contemporaneamente sulla formazione degli insegnanti e sui percorsi educativi dei nostri ragazzi. Chi investe nella scuola investe nel futuro del nostro Paese, su questo noi manterremo sempre alta l’attenzione”.

“Ringrazio gli organizzatori perché anno dopo anno percepiamo come veramente Didacta faccia bene alla scuola dando centralità a temi che sono particolarmente cari alla Toscana, quali quelli della didattica, della formazione e della cultura, ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Per ciò che riguarda la Toscana, il messaggio che lanciamo è quello della scuola come servizio pubblico fondamentale da sostenere con forza. Penso agli asili nido gratis con oltre 14 mila famiglie che ne hanno già usufruito e con una platea che verrà ulteriormente ampliata il prossimo anno. Contemporaneamente vi sono tutta una serie di iniziative che stiamo sviluppando quale, ad esempio, quella dei libri gratis – ha aggiunto Giani – È già stata attivata la procedura che garantirà fino alla scuola superiore per coloro che hanno sotto i 15 mila euro di reddito Isee, di poter godere di questo beneficio all’interno della regione. Insomma- ha concluso il presidente Giani – qui a Didacta rappresentiamo la centralità di una scuola con servizi e prospettive educative che vanno oltre i modelli del passato per guardare con ottimismo all’innovazione e al futuro”.

“La necessità di riallineare domanda e offerta sul mercato del lavoro è testimoniata dal dato secondo cui nell’area fiorentina la difficoltà di reperimento delle imprese supera il 50% con punte

del 70-80% nei settori più specializzati dell’informatica e dell’ambiente, per questo Didacta Italia è diventata uno strumento straordinario per migliorare e orientare la formazione scolastica dei giovani”, ha sottolineato Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze.

“Quest’anno Didacta assume un significato speciale: è dedicata al centenario di INDIRE, un traguardo importante per il nostro ente – ha affermato Francesco Manfredi, Presidente di INDIRE – che ci invita a guardare al passato con orgoglio e al futuro con rinnovato impegno. In Fiera siamo presenti con 150 eventi formativi e due mostre che ripercorrono la storia della scuola custodita negli archivi del nostro Istituto, che può contare più di 200 mila documenti. In particolare, la mostra sulle pedagogie al femminile evidenzia il ruolo fondamentale delle donne nella storia dell’educazione e della didattica e la loro capacità di dare umanità ai percorsi educativi nelle scuole italiane”.

“Per il secondo anno consecutivo il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) giocano un ruolo fondamentale in Didacta, garantendo un coordinamento di sistema nella definizione del programma scientifico che gli atenei presentano nell’ambito della fiera offrendo una vetrina sui progetti più innovativi attraverso incontri, seminari e tavole rotonde – ha affermato Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze e delegata CRUI per la didattica – l’intento è quello di presentare al pubblico di docenti e professionisti della formazione le testimonianze più all’avanguardia sui temi che riguardano la formazione universitaria e che spaziano dalla digital education all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, dalle microcredenziali”.

“La nostra più grande responsabilità – ha dichiarato Theodor Niehaus, presidente di Didacta International, è quella di mettere l’educazione al centro della nostra società. Grazie a Paola Concia, l’anima di questa fiera, che ha reso Firenze il centro dell’educazione d’Italia per tre giorni”.

“Saluto con favore l’iniziativa da parte delle autorità tedesche presenti in Italia. Nella presentazione di Didacta Italia ho trovato parole come innovazione, formazione, coltivare le relazioni, gli scambi, essere pionieri, che sono le parole chiave della diplomazia culturale. Oggi siamo tutti qui come diplomatici che lavorano per la cultura”, il commento del Console Onorario di Germania Federico Di Salvo.

Gli eventi di oggi

Tra i tanti appuntamenti in programma oggi (giovedì 13 marzo), segnaliamo, alle ore 9:30, il workshop “La Blockchain a Scuola. Giocare per imparare la cittadinanza digitale” (Sala Immersiva I13 – Spadolini Inferiore), dove tramite il gioco si potranno usare i blocchi fisici per simulare il funzionamento di una blockchain, stimolando la riflessione sui temi della cittadinanza digitale e della sicurezza informatica.

Alle ore 11 presso lo stand INDIRE (Spadolini Piano Attico), verranno presentati i risultati di un’indagine nazionale, svolta dalla Tecnica della Scuola in collaborazione con INDIRE, dal titolo “Utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica”. Dallo studio è emerso che su un totale di 2.700 intervistati, sono 1.035 i docenti che utilizzano regolarmente strumenti di AI nella didattica.

Alle 14:00, appuntamento con il seminario “Ma gli stereotipi di genere esistono ancora? La dimensione psicosociale della violenza contro le donne e dei femminicidi” (Sala Seminari S2), dove l’autrice del podcast RadioRAI “Femminicidi”, Elisabetta Camussi, discuterà con Anna Paola Concia (coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia), di violenza di genere e femminicidi nella prospettiva della psicologia sociale.

Alle ore 17, durante il seminario “Didattica STEAM con il patrimonio culturale in digitale” (Sala Seminari S3) verranno presentati gli strumenti utili per integrare il patrimonio culturale europeo digitale nelle attività didattiche.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia, è presente alla Fiera Didacta.

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola sarà presente al Padiglione Cavaniglia, nello stand H04.

Il nostro stand quest’anno avrà due “facce”:

Da un lato si svolgerà l’ attività giornalistica, con interviste ai protagonisti dell’innovazione didattica;

con interviste ai protagonisti dell’innovazione didattica; Dall’altro si svolgeranno attività di formazione con:

– incontri gratuiti in collaborazione con Sidels, Società Italiana di Diritto E Legislazione Scolastica, con avvocati esperti in diritto e legislazione scolastica che svolgeranno vere e proprie consulenze su temi controversi relativi al mondo della scuola.

– seminari formativi gratuiti dedicati ai docenti, sul tema “Oltre la lezione: educare, coinvolgere, innovare”.

Fiera Didacta: tutti gli appuntamenti

L’undicesima edizione celebra un traguardo speciale: i 100 anni di INDIRE, istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, impegnato nello sviluppo di nuovi modelli didattici e nell’integrazione delle tecnologie nei percorsi educativi.

Il programma scientifico, curato da INDIRE e coordinato dal professor Giovanni Biondi, prevede un’offerta formativa articolata e multidisciplinare: 470 eventi tra workshop e seminari, rivolti a docenti, dirigenti e professionisti del settore. Tra i temi principali figurano le metodologie didattiche innovative, l’intelligenza artificiale, la flipped classroom, la cybersecurity, le competenze trasversali, la sostenibilità e l’internazionalizzazione. Non mancheranno incontri su robotica educativa, STEM e STEAM, transizione digitale e inclusione scolastica.

Come partecipare?

Per partecipare agli eventi formativi, è necessario consultare il programma online e acquistare il biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del Docente. I prezzi variano da 16 a 30 euro in base al numero di giorni scelti.

Ogni partecipante potrà prenotare fino a due eventi formativi al giorno, oltre a quelli organizzati da enti e aziende.

Vuoi partecipare? Consulta il programma completo sul sito ufficiale e prenota subito i tuoi eventi preferiti!