Fiera Didacta Sicilia, al via la seconda edizione: si svolgerà dal 12 al 14 ottobre 2023 a Misterbianco (Ct). Quali novità?

Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 7mila presenze e il coinvolgimento di tutto il mondo scolastico della Sicilia e di altre regioni del Sud Italia, torna a grande richiesta DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, primo spin off dell’edizione nazionale, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, da giovedì 12 a sabato 14 ottobre 2023.

L’evento è rivolto a tutti i livelli e formazione: 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori. Coinvolte tutte le categorie del settore: dirigenti scolastici, docenti, formatori e i principali ordini professionali nonché gli amministratori locali.

Tutte le novità

Raddoppiata la superficie espositiva con 22mila metri quadrati distribuiti su 4 padiglioni (a fronte dei 12mila metri quadrati su un solo padiglione dell’edizione 2022) e confermato il format dell’edizione nazionale che combina, in modo integrato, l’area riservata alla formazione con workshop immersivi, seminari e convegni e la sezione espositiva. In mostra le aziende leader su scala nazionale e internazionale con le ultime proposte nel campo dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, ambienti didattici innovativi 4.0, ecosistemi di apprendimento, contenuti digitali ed editoriali di ultimissima generazione.

Fra le principali novità, le iniziative dedicate all’intelligenza artificiale ed ai suoi sviluppi e tutte le opportunità offerte dall’evoluzione digitale ai fini di rendere più attrattivi gli ambienti di apprendimento e contrastare alla radice la dispersione scolastica, fenomeno ancora sensibilmente radicato nell’isola e nelle regioni del Sud. Verrà allestito un ambiente dedicato alla fascia 0-6 e due aule immersive dove si potrà sperimentare la sinergia fra libro di testo e linguaggi e contenuti digitali. Una sala workshop sarà inoltre dedicata ed attrezzata per la didattica delle STEM.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta: video, dirette e incontri

La Tecnica della Scuola è stata presente a Didacta Sicilia 2022 con uno stand illustrativo riguardo l’impegno giornaliero di una testata che da 70 anni si occupa del mondo della scuola. Diverse le personalità che hanno partecipato a dirette e incontri sui vari temi della scuola, dal presidente dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro alla presidente Indire Cristina Grieco, dal presidente Invalsi Roberto Ricci al provveditore di Catania Emilio Grasso, e poi ancora il docente influencer Vincenzo Schettini, le ricercatrici Indire Francesca Storai, Jessica Neuwint-Gori, Sara Mori, i formatori Annamaria Di Falco, Marco Catania e Giovanni Morello e ancora docenti, dirigenti scolastici e studenti per una tre giorni di grande interesse culturale e formativo.

L’impegno della Tecnica della Scuola è poi proseguito a Firenze per Fiera Didacta 2023, anche qui con uno stand e con una continua produzione di video, interviste, incontri con ricercatori, docenti ed esperti del settore. Tantissimi i temi dibattuti sulla didattica innovativa, come la robotica educativa, la realtà aumentata, il metaverso, lo storytelling e il blockchain in classe, nell’anno dell’assegnazione alle scuole di copiosi fondi per l’innovazione tecnologica attraverso il Pnrr.