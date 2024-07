Figlio Martina Colombari, l’attrice: “ha cambiato diverse scuole, punizioni ingiuste secondo lui. Ma la verità era un’altra”

Negli ultimi giorni Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, fa parlare di sé. Infatti, sono apparse sul suo profilo Instagram storie ambigue e preoccupanti in cui si vedono droga, mazzette di soldi e frasi contro la sua famiglia e, in particolare, la madre. Adesso, tutti i profili social sono stati sospesi, non si sa se sia stato vittima di hacker o se semplicemente volesse provocare la famiglia.

Martina Colombari parla del figlio a scuola

Proprio in un’intervista di tempo fa nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Martina Colombari ha parlato del complicato rapporto con il figlio, soprattutto riguardo all’educazione a scuola.

L’attrice racconta: “Quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo: lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”.

Proprio per questo motivo, spiega Colombari, questa fase di ribellione del figlio li ha portati anche a cambiare diverse scuole: “La sua frase storica è sempre stata ‘No mamma non è come credi’. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket. ‘No mamma non è come credi’. Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà”.

E ha aggiunto: “Inizialmente lo mettevi in castigo, poi gli toglievi delle cose, poi invece ho lavorato sui premi, però poi devono sbagliare anche loro, prendere delle porte in faccia e arrangiarsi un po’. Non puoi esserci sempre tu. Lui le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre”.