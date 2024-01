Filiera tecnologico-professionale 4+2, 176 scuole partecipanti e 201 filiere attivate: ecco l’elenco

Il Ministero ha diffuso il prospetto degli Istituti che hanno aderito al Piano nazionale di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2.

In totale si tratta di 176 scuole e di 201 filiere attivate. Il maggior numero in Lombardia con 27 scuole e 31 filiere.

Ricordiamo che per il 2024/2025 è già possibile iscriversi, tramite la piattaforma UNICA Unica, ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale. Il termine ultimo, come per tutte le altre iscrizioni, è il 10 febbraio 2024.

SCARICA L’ELENCO