Filiera tecnologico-professionale, ecco le procedure per l’avvio dei percorsi

Con l’introduzione della filiera tecnologico-professionale, Legge 121 dell’8 agosto 2024, si avrà una nuova struttura che si affianca ai tradizionali indirizzi liceali, tecnici, professionali e ai percorsi regionali, offrendo agli studenti un’opportunità unica di prepararsi al mondo del lavoro e alle sfide delle tecnologie avanzate attraverso un ciclo di studi articolato in sei anni.

Maurizio Adamo Chiappa, Direttore Generale della Direzione degli Istituti Tecnici Professionali TS Academy, risponde ad alcune domande sulla nuova riforma dei percorsi della filiera tecnologico-professionale.

Le procedure per l’avvio dei percorsi

Per avviare questi percorsi, le scuole devono compilare un formulario dettagliato, comprendente il codice percorso SIDI, le delibere degli organi collegiali e le lettere di adesione delle imprese e degli ITS coinvolti. Successivamente, il sistema automatizzato inserirà il codice nel modulo di iscrizione, semplificando così il processo per le famiglie. Inoltre, tutte le scuole che hanno partecipato nel 2024/25 e sono state autorizzate, anche se non sono partite, non devono presentare nulla per lo stesso tipo di percorso.

La Direzione Generale degli Istituti Tecnici Professionali TS Academy garantirà a tutte le scuole accompagnamento nazionale, con il supporto dell’Indire, per perfezionare la progettazione e fornire ulteriori attrezzature tecnologiche alle scuole.