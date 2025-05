Fine anno scolastico 2025, come chiuderlo bene? Attività e proposte per i docenti

Fine anno scolastico 2025, come chiuderlo bene? Attività e proposte per i...

Fine anno non significa spegnere il cervello né riempire il tempo con attività a caso. È il momento ideale per dare senso al percorso fatto, rafforzare i legami e lasciare negli studenti qualcosa che resti, oltre le vacanze.

La conclusione dell’anno scolastico rappresenta un momento cruciale per consolidare le conoscenze acquisite dagli studenti e lasciare un ricordo positivo dell’esperienza educativa. Tuttavia, molti docenti si trovano a corto di idee su come rendere queste ultime settimane coinvolgenti ed efficaci.​

Riflettere sui progressi degli studenti

È fondamentale offrire agli studenti l’opportunità di riflettere sui loro progressi e sulle competenze sviluppate durante l’anno. Attività strutturate di auto-valutazione e discussioni guidate possono aiutare a consolidare l’apprendimento e a rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità.​

Attività creative per mantenere alta la motivazione

Integrare attività creative e interattive nelle ultime settimane può mantenere alta la motivazione degli studenti. Progetti di gruppo, presentazioni multimediali o laboratori tematici stimolano l’interesse e favoriscono un apprendimento più profondo e duraturo.​

Pianificare una chiusura significativa dell’anno

Organizzare eventi o momenti di condivisione che celebrino i successi della classe contribuisce a creare un senso di comunità e appartenenza. Queste esperienze positive lasciano un’impressione duratura negli studenti, preparandoli con entusiasmo per il prossimo anno scolastico.

Il corso

Su questi argomenti il corso Idee e attività per concludere l’anno, a cura di Daniela Pavan, in programma dal 29 aprile.

