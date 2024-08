Flavio Briatore: “Se si fa un lavoro che piace si è sempre in vacanza”. Perché ciò non è affatto vero per i docenti?

L’imprenditore Flavio Briatore ha sentenziato: intervenuto nel corso della puntata del programma di Rete4 Zona Bianca ha detto una frase su cui molti potrebbero non essere d’accordo.

“Io posso prendermi un giorno in qualunque momento”

“Se fai un lavoro che ti piace, si è sempre in vacanza. Io non vado in vacanza a luglio e ad agosto. Io sono privilegiato, se devo prendermi un giorno off non devo aspettare, lo posso fare in qualunque giorno”: cioè, se si fa un lavoro che piace, di cui si è appassionati, non sembra di lavorare, e non ci sarebbe neanche bisogno di andare in vacanza, in ferie estive.

Ma quanto questo è vero e può davvero trovare riscontro nei lavoratori “normali”? Prendiamo come esempio proprio i docenti: molti di loro hanno una vera e propria vocazione, sono appassionati al loro mestiere; resta il fatto che il diritto al riposo è sacrosanto.

Poi, sempre prendendo come spunto per un dibattito le parole di Briatore, nei momenti in cui lavorano i docenti sono pressati e stressati da mille incombenze, anche se fanno tutto con amore e passione. Quindi no, non sono in vacanza tutto l’anno anche se fanno il lavoro che amano.

Ferie docenti, sono davvero lunghe tre mesi?

Come ogni anno, poi, come abbiamo già scritto, ritorna la “tiritera” sulle eccessive ferie dei docenti: ci sono persone che credono che lo stereotipo dei docenti in ferie estive per tre mesi sia corrispondente alla realtà. Nulla di più sbagliato: c’è chi è in commissione d’esame fino a luglio, chi ha esami di riparazione a luglio o anche a fine agosto, chi fa corsi di recupero.

E, in ogni caso, queste settimane libere in estate sono praticamente “imposte”, in quanto i docenti sono perlopiù vincolati al calendario scolastico.