Flc-Cgil Sicilia: Adriano Rizza confermato segretario generale

Il segretario generale della Flc Cgil Sicilia uscente, Adriano Rizza, è stato confermato alla guida dell’organizzazione sindacale all’unanimità dall’assemblea dei delegati del V Congresso regionale che si è appena concluso a Isola delle Femmine (Palermo), presso l’Hotel Saracen.

“Continua l’impegno – dichiara Rizza – per portare avanti le battaglie care alla Flc Cgil Sicilia. Mi riferisco al tempo pieno che vede la Sicilia fanalino di coda delle regioni italiane, oggi infatti solo il 7% dei bambini italiani hanno questa opportunità; all’esigenza di investire sull’edilizia scolastica che da noi versa in condizioni pessime, con strutture inadeguate e fatiscenti; al riconoscimento della dignità del ruolo degli insegnanti, del personale ata, dei ricercatori e dei formatori, che ricevono lo stipendio più basso d’europa e spesso costretti ad anni di precariato”.

“Ringrazio tutti i delegati – conclude – per la fiducia che mi hanno concesso. Insieme faremo la nostra parte per promuovere la crescita dei settori della conoscenza che rappresentano un importante fattore di sviluppo per tutto il Paese”.