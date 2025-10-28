https://youtu.be/q7h_ASDH0W4

FOCUS EDUCAZIONE SESSUALE

Educazione sessuale a scuola, l’esperto: “Malattie in crescita, per proteggere i...

Valerio Musumeci -
Non solo formazione personale, relazioni affettive sane ed educazione al consenso. L’educazione sessuale nelle scuole ha un impatto importante anche sulla salute,...

Educazione sessuale nelle scuole, Priulla: “Racconto gli stereotipi di genere, ma...

Valerio Musumeci -
Miscredente, promotrice dell'aborto, propagandista della teoria del gender. Sono solo alcuni degli appellativi che si è sentita rivolgere Graziella Priulla, docente e...

Educazione sessuale, Rete degli Studenti Medi contro la stretta: “Scelta grave...

Valerio Musumeci -
Sulla necessità di un'educazione affettiva e sessuale vera, efficace ed equilibrata gli studenti sembrano più consapevoli di scuole, famiglie e istituzioni. E...

“Insegneranno ai miei figli a diventare drag queen”: i timori (assurdi)...

Valerio Musumeci -
Sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole la soluzione non sono i lineamenti sul funzionamento dell'apparato sessuale inseriti nei programmi di biologia. E...

Educazione sessuale, corsi di esterni vietati fino alle medie: ma serve...

Laura Bombaci -
Stop all'educazione sessuale a scuola fino alle medie: lo scorso 15 ottobre è stato approvato un emendamento a prima firma di Giorgia Latini...

Educazione sessuale a scuola: il divieto esiste? Cosa cambia? Chiarimenti, dati...

Redazione -
Sull'educazione sessuale in questi giorni si è detto di tutto. Precisamente se ne discute dal 15 ottobre, quando è stato approvato alla...

Educazione sessuale, il vento è cambiato? Nove docenti su dieci contro...

Laura Bombaci -
L'educazione sessuale serve e va fatta anche con soggetti esterni alla scuola: la linea del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara,...

ALTRE NOTIZIE SU EDUCAZIONE SESSUALE A SCUOLA

lezioni in presenza

Educazione sessuale, non si può delegare tutto alla scuola. La replica dei favorevoli: non tutte le famiglie sono in grado di farla

Laura Bombaci -

Educazione sessuale fino alle medie, Luisa Ranieri a favore: “È una scuola troppo concentrata sui voti e nozionistica”

Redazione -

Educazione alla sessualità: io sto con Valditara, ma non del tutto

I lettori ci scrivono -

Educazione sessuale a scuola, Crepet: “Sono favorevole, ma chi dovrebbe farla? Io penserei a un poeta”

Redazione -
Giuseppe Valditara

Educazione sessuale vietata? Valditara legge i programmi scolastici: “Sapete cosa sono le funzioni riproduttive?”, il video

Redazione -

Educazione sessuale, Valditara ribadisce: “Abolita? Falso, nei programmi c’è. Lotta ai femminicidi indebolita? Sciacallaggio”

Redazione -

Educazione sessuale a scuola, stop fino alle medie. Bassetti: “Emendamento medioevale” – PARTECIPA AL SONDAGGIO

Redazione -

Save the Children: fondamentale l’educazione all’affettività e alla sessualità a scuola

Redazione -

Educazione sessuale e consenso informato: informiamoci meglio prima di esprimerci

I lettori ci scrivono -

Educazione sessuale a scuola, Valditara: “I femminicidi non si combattono così. Non la impediamo, c’è nelle Indicazioni Nazionali”

Redazione -

L’educazione sessuale a scuola è necessaria, non possiamo demandarla alle piattaforme porno: Alessandro Gassmann la pensa come Daniele Novara

Alessandro Giuliani -

Valditara: “Evitare ai bambini temi complessi potenzialmente disorientanti”

Pasquale Almirante -

Fermare il ddl Valditara sull’educazione sessuale e affettiva

I lettori ci scrivono -

L’educazione all’affettività è un “affaire” ideologico, perché altrimenti, per il bene della scuola, si consulterebbero gli esperti

Pasquale Almirante -

