FOCUS SOSTEGNO DOCENTI

Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire...

Laura Bombaci -
Come si diventa insegnanti di sostegno? Il mondo del reclutamento dei docenti di sostegno è alquanto intricato e in ballo c'è l'inclusione...

Sostegno, quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie. TFA...

Valerio Musumeci -
In Italia, nell'anno scolastico 2023/2024, circa il 27% dei docenti di sostegno è stato selezionato dalle graduatorie provinciali di supplenza (GPS), "sono...

Inclusione a scuola, c’è chi vuole il ritorno alle classi speciali:...

Laura Bombaci -
Il sostegno a scuola non funziona: per sette docenti su dieci non si fa bene inclusione degli alunni con disabilità a scuola....

Docenti di sostegno senza vocazione: per 2 insegnanti su 3 l’inclusione...

Laura Bombaci -
Il sostegno a scuola non funziona, i numeri parlano chiaro: secondo sette docenti su dieci non si fa bene inclusione degli alunni...

