FOCUS DOCENTI IERI VS OGGI

Stipendi docenti inadeguati e “fermi” da 30 anni. Varengo (Cisl): “Più...

Valerio Musumeci -
Affinché tutto rimanga com'è, occorre che tutto cambi. La celebre frase di Tancredi Falconeri ne Il Gattopardo si adatta bene a molte...

Come diventare docente? Il reclutamento negli anni: la costante resta il...

Laura Bombaci -
"Fare l'insegnante non è più una professione attrattiva", "Non vale la pena guadagnare così poco dopo anni lontani da casa, di titoli,...

Docenti senza autorevolezza? Novara: “Servono insegnanti più formati e meno burocrazia”...

Valerio Musumeci -
Aggressioni social, verbali e fisiche, da parte di alunni, genitori e parenti. Le vittime sono gli insegnanti, oggetto di violenze per aver...

Reclutamento docenti: tante riforme, poco cambia. Fracassi (Flc Cgil): “Si improvvisa....

Laura Bombaci -
Da sempre, come se fosse normale, il mondo della scuola è "intriso" di precariato, nonostante si susseguano negli anni riforme su riforme...

Scioperi scuola, record di partecipazione il 22 settembre? Nel 2008 il...

Valerio Musumeci -
Il 3 ottobre il mondo della scuola torna in piazza contro la guerra a Gaza: la protesta, indetta dalla Cgil e dai...

Giornata Mondiale dell’Insegnante, c’è poco da festeggiare: stipendi fermi, tanti precari...

Redazione -
Fra qualche giorno, il 5 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale dell'Insegnante: l'evento commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di...

Papà fa irruzione a scuola e minaccia i docenti: il figlio sarebbe vittima di bullismo, denunciato

Redazione -
Carta docente 2025/2026, ancora niente bonus: tanti disagi per gli insegnanti, dai corsi di formazione ai biglietti per Didacta

Redazione -

Guerre e conflitti: come costruire ponti e non alzare muri anche a scuola? Il percorso gratuito di Fondazione Paoletti

Redazione -

Global Sumud Flotilla, la petizione di un docente: l’iniziativa merita la Medaglia d’Oro al Valor Civile

Redazione -

I ds non scelgono i docenti, Costarelli: “Ci vorrebbe personale che condivida la nostra visione. Fino a 11 ore al giorno di lavoro”

Redazione -
Docenti e staff di direzione, non sempre le relazioni sono serene e a volte accadono situazioni inopportune

Lucio Ficara -

Barbasophia: “Da quando ho iniziato a insegnare ho sempre tenuto a fare la Costituzione in quinta”. Caso isolato o no?

Redazione -

Giornata Mondiale dell’Insegnante, sconti del 20% sui webinar di ottobre del catalogo della Tecnica della Scuola: ecco come

Redazione -

Il rifiuto di parlare alla maturità: fu vera protesta? Qualche riflessione a freddo

Alvaro Belardinelli -
Valditara: “Non posso immaginare che un genitore possa vedere nel docente un nemico. IA? Preparare gli insegnanti”

Redazione -

Maltempo Agrigento: scuola allagata, scale come cascate. Ata al lavoro, classi evacuate

Redazione -

Studente suicida, Lucarelli: “Maestra che incita alla rissa e critiche alla prof che lo ha rimandato? Versione genitori da verificare”

Redazione -

Festa a sorpresa per l’ex prof con Alzheimer con ex alunni e colleghi dopo l’appello su TikTok: “Ha riconosciuto tutti”

Redazione -

Elisa True Crime: “Faccio ancora gli incubi sulla mia maestra che mi infila a forza in bocca il cibo disgustoso della mensa”

Redazione -

