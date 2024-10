Fondo MOF, alle scuole è arrivata la nota con l’assegnazione delle risorse: ecco un foglio di calcolo per l’indennità di direzione

Il 26 settembre è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) riguardante il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per l’anno scolastico 2024/25.

Come previsto dall’ art. 5 comma 10, del D.I. 129/2018, il 30 settembre le scuole hanno ricevuto la nota prot. n. 36704, di assegnazione delle risorse spettanti per il FMOF e per la predisposizione del Programma annuale per l’esercizio 2025.

Le principali novità

Il CCNI contiene alcune novità. In particolare:

l’incremento del fondo d’istituto da destinare al pagamento delle ore di formazione dei docenti (eccedenti le 40 ore + 40 ore);

la valorizzazione dei docenti (di ruolo e supplenti) che hanno prestato servizio in scuole situate nelle aree socialmente disagiate per almeno tre anni continuativi;

regolazione dell’indennità di disagio ai docenti (di ruolo e supplenti) che prestano servizio nelle piccole isole;

l’introduzione di un compenso (massimo 800 euro) per riconoscere il disagio degli assistenti tecnici delle scuole del primo ciclo impegnati su numerose scuole;

un compenso (da parametrare alla posizione economica di 700 euro) per i collaboratori scolastici con incarico per l’assistenza agli alunni, con priorità all’infanzia e alunni con disabilità;

l’incremento dell’indennità parte variabile dei DSGA.

Comunicazione del dettaglio delle risorse

Il Direttore SGA predisporrà una comunicazione da inoltrare al Dirigente Scolastico con il dettaglio delle risorse. Nella stessa vanno indicati anche i finanziamenti per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e i progetti nazionali e comunitari relativamente alla quota destinata a remunerare il personale.

Il “lenzuolone” del Ministero

Prima di comunicare il budget delle risorse disponibili per la contrattazione, è bene attendere la pubblicazione da parte del Ministero del cosiddetto “lenzuolone”, come viene chiamato dai Dsga e dai Dirigenti scolastici il file Excel dal quale si evincono i parametri che hanno determinato l’assegnazione delle varie voci del FMOF.

Come calcolare l’indennità di direzione

Si rammenta che dall’importo del fondo di istituto va sottratta l’indennità di direzione spettante al Direttore sga e al suo sostituto.

Alleghiamo un semplice file per il calcolo dell’indennità di direzione al Dsga e al suo sostituto.