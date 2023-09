Formazione avanzata per docenti: il progetto Or.Co digitsys nell’era digitale

Il progetto Or.Co digitsys (Orientamento Consapevole) sta portando avanti un’importante iniziativa di formazione per docenti, coinvolgendo oltre 60 insegnanti provenienti da sette diverse regioni italiane. Questo progetto mira a stabilire una nuova prospettiva di orientamento consapevole e sistemico nell’ambito del mondo digitale, senza enfatizzare eccessivamente i risultati ottenuti.

Un seminario di chiusura a Potenza per il miglioramento dell’educazione

L’evento di chiusura del progetto Or.Co digitsys si è svolto presso la sede storica della Camera di Commercio della Basilicata a Potenza, in collaborazione con Asset Basilicata, un partner chiave del progetto. Durante questo seminario, docenti delle scuole medie e superiori hanno avuto l’opportunità di prepararsi ad affrontare le sfide del mondo digitale.

La necessità della consapevolezza nell’educazione

In un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti e complessità crescente, la consapevolezza è diventata un elemento essenziale nel contesto educativo. Gli esperti dell’istruzione sottolineano l’importanza di preparare i docenti a navigare un futuro incerto in modo competente e fiducioso.

Oltre l’orientamento tradizionale: l’emergere dell’orientamento Continuo

L’orientamento non è più limitato ai tradizionali percorsi “in entrata” e “in uscita” dalle istituzioni educative. Oggi, l’orientamento è un elemento chiave che guida le scelte in tutte le fasi della vita. Questa tendenza è in crescita in tutta Europa, e il progetto Or.Co digitsys sta giocando un ruolo significativo nel preparare i docenti a essere guide affidabili per gli studenti in un mondo sempre più complesso e digitalizzato.