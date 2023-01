Formazione docenti, su cosa dovranno essere formati gli insegnanti in servizio nell’a.s. 2022/23?

Con nota del 22 dicembre scorso il MIM ha fornito indicazioni agli Uffici scolastici regionali e alle Scuole Polo in merito alle attività di formazione dei docenti in servizio per l’anno scolastico 2022/2023.

Le iniziative formative di carattere nazionale sono coordinate dagli Uffici scolastici Regionali attraverso il coinvolgimento diretto delle Scuole Polo per la formazione, che utilizzeranno a tal fine le risorse finanziarie loro assegnate.

I percorsi formativi per i docenti dell’area territoriale di riferimento risponderanno, dunque, ad esigenze di approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livello nazionale e potranno essere rivolti a gruppi di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti).

Le Scuole Polo per la formazione realizzeranno occasioni formative, anche in modalità asincrona, attraverso la disponibilità permanente di contenuti e documentazione on line, in apposita sezione del sito web.

Le priorità per la formazione docenti

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, gli Uffici Scolastici Regionali con il coinvolgimento delle Scuole Polo per la formazione, dovranno realizzare percorsi formativi rivolti:

a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;

b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;

c. ad iniziative formative per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria (O. M. n. 172/ 20);

d. ad iniziative formative per il potenziamento della didattica orientativa;

e. ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI);

f. ad iniziative formative atte a contrastare la dispersione scolastica;

g. ad iniziative connesse alla diffusione dell’educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza globale.

