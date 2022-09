Formazione docenti, un diritto che non sempre viene concesso

Bisogna sapere che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto

funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie

professionalità. Queste sono le parole scritte nel CCNL scuola 2006/2009, all’art.64, comma 1.

I corsi organizzati a livello di MI

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati

dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle

istituzioni scolastiche e’ considerato in servizio a tutti gli

effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad

essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Diritto a cinque giorni di permesso

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni

nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di

formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi

della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi

scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5

giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed

artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento

musicale e di materie artistiche.

Docente formatore e esperto

Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o

adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale

docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore

ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di

cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come

docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della

laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati

in servizio hanno un carattere di priorità.

Informazione preventiva sulla formazione

A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce

un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione

dei permessi per l’aggiornamento.

Concludiamo con l’affermare che il permesso per la formazione del docente è un diritto che non dovrebbe passare dal vaglio di una concessione dirigenziale, fatta eccezione il controllo della legittimità della richiesta e del limite dei 5 giorni di permesso l’anno scolastico, invece molto spesso viene non concesso dal dirigente scolastico per esigenze di servizio. In buona sostanza viene tolto un diritto ai docenti, che vengono trattati come il personale ATA, a cui si potrebbe negare il permesso per la formazione a causa di esigenze di servizio.