Formazione iniziale docenti scuola secondaria

Il disegno di legge n° 3656 di conversione del decreto 36 del 30 aprile 2022, così some approvato al senato e sul quale è stata posta la fiducia da parte del governo, nel modificare il decreto 59 del 2017, si pone l’obiettivo di sviluppare e accertare nei futuri docenti quegli obiettivi capaci di “elevare la qualificazione professionale dei docenti”.

Percorso universitario

Al fine di migliorare la professionalità dei docenti, la legge introduce un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Caratteristiche del percorso universitario

Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, selezione e prova, organizzato e impartito per le relative classi di concorso e svolto interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale con una frequenza obbligatoria.

Obiettivi del percorso formativo

Il percorso universitario, attraverso un esame finale ha l’obiettivo di sviluppare e accertare competenze e capacità operative del docente.

Competenze

Le competenze finali proprie della professione docente previste sono:

culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, volte a valorizzare il processo inclusivo delle studentesse e degli studenti e la loro partecipazione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica.

Capacità

Le capacità finali che il percorso universitario intende promuovere sono

la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento, nonché l’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;