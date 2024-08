Formazione Volontaria Incentivata Indire: apre il percorso online per le figure di sistema nella scuola: coinvolti oltre 30mila docenti

Formazione Volontaria Incentivata Indire: apre il percorso online per le figure di...

Come segnala Indire, apre oggi l’ambiente per la Formazione Volontaria Incentivata per le Figure di sistema nella scuola. Il percorso, interamente online, sarà erogato attraverso la piattaforma “Scuola Futura” del PNRR.

Le attività formative sono destinate ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Come da circolare Ministeriale, le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento. Il percorso formativo, con il supporto scientifico e l’elaborazione dei contenuti formativi da parte di INDIRE, ha la durata di 30 ore suddivise in 20 ore di videolezioni e di materiali didattici e 10 ore di attività autonome.

La struttura del percorso prevede 9 moduli formativi, ciascuno dei quali è stato progettato per sviluppare competenze specifiche che spaziano dalla gestione delle azioni di sistema allo sviluppo professionale, fino alla personalizzazione dell’insegnamento.

Il corsista avrà a disposizione un totale di 26 videolezioni, realizzate da ricercatori, ricercatrici e tecnologi di INDIRE.

Uno degli elementi chiave del percorso è l’elaborato finale, corredato da una rubrica di autovalutazione, che stimola una riflessione critica sui temi trattati e sulle competenze acquisite. Al termine del percorso, i docenti riceveranno un attestato di frequenza, rilasciato solo dopo il completamento di tutte le attività richieste, comprese le videolezioni, i questionari e il caricamento dell’elaborato finale.

Calendario attività:

I materiali saranno disponibili secondo questo piano di rilascio:

Dal 28.08.2024: Introduzione al corso e Bilancio iniziale delle competenze

Dal 02.09.2024: Modulo 1 ed Elaborato finale con rubrica di auto-valutazione

Dal 03.09.2024: rilascio progressivo di tutti i restanti Moduli e le relative videolezioni e del Test finale.